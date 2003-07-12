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Раздел: Общество  
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Евродепутат опубликовала письмо от арестованного в Крыму активиста

Евродепутат опубликовала письмо от арестованного в Крыму активистаХармс сообщила, что лично знакома с Мустафаевым.

Активист объединения "Крымская солидарность" Сервер Мустафаев, арестован в Крыму в бахчисарайской "делу Хизб ут-Тахрир", передал письмо евродепутату Ребекке Хармс.

Об этом сама Хармс сообщила на личном сайте, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

Мустафаев просит Хармс обратить внимание международного сообщества на политические преследования граждан в оккупированном Крыму.

"Сегодня более 115 детей воспитывают без родителей, дети остаются без их заботы и любви. Матери и женщины десятков политзаключенных находятся под постоянным психологическим и эмоциональным давлением. Очевидно, что безнаказанность, связанная с политической конъюнктурой, как в Крыму, так и в Украине, бессилие от несправедливости репрессий, посеяла мысли о безнадежности среди некоторых из нас. Но молодые активисты полны сил. Они уверены, что облегчение придет, а ложь исчезнет", - пишет Сервер Мустафаев.

Хармс сообщила, что лично знакома с Мустафаевым и ранее общалась с ним по видеосвязи. Она назвала его политическим заключенным и осудила действия российских властей в отношении крымчан. Ребекка Хармс также заявила, что те, кто "празднует чемпионат мира в России", поддерживают авторитарный режим.

"Оставаясь безмолвной, ФИФА не только нарушает собственные правила, но и поддерживает авторитарный режим за счет свободы людей, как Сервер Мустафаев", - написала евродепутат.

21 мая в Крыму подконтрольные России силовики задержали координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева и крымского татарина Эдема Смаилов. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому делу "Хизб ут-Тахрир".

"Хизб ут-Тахрир" - исламская партия, которая свободно работает в Украине и Европе, а также в большинстве стран мира, но считается запрещённой в России.

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают преследование мотивированным по религиозному признаку.

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Адвокаты отмечают, что преследуемые в этом деле российскими правоохранительными органами - преимущественно крымские татары, а также украинцы, россияне, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.
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 Теги: Евродепутат, Крым, активист

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Сегодня, 19:00 » Автор: Едгар Букмирза
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