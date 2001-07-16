Раздел: Общество
Киевлянам объяснили, что делать со старыми жетонами для метро
Нужно успеть обменять жетоны.
В связи с подорожанием проезда до 8 гривень с 14 июля, в Киевском метрополитене разъяснили правила использования и обмена купленных ранее жетонов и проездных, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.enovosty.com.
Так, все месячные проездные продолжат действовать до конца июля, а поездки, записанные на бесконтактные карты и метропасы, сохранятся, Метропас можно пополнить на автоматизированной станции «Кловская», бесконтактные карточки метро — на любой станции.
Что касается старых (синих) жетонов, то до конца июля их можно будет обменять на новые в любой кассе метро — но только по одному в руки. При необходимости обмена большего количества жетонов нужно обращаться на сервисные станции «Майдан Независимости», «Политехнический институт», «Дарница» (вестибюль №2) и «Дорогожичи» в рабочее время — с 8 до 19:00 без выходных.
С начала августа обмен старых жетонов в любом количестве буде осуществляться только на сервисных станциях и только до конца месяца.
Читайте также: Киевлянам оригинально показали, как правильно пользоваться метро
«С 1 сентября 2018 года ранее приобретенные жетоны (синие) обмену не подлежат и средства за них не возвращаются», — напомнили в КП «Киевский метрополитен».
В связи с подорожанием проезда до 8 гривень с 14 июля, в Киевском метрополитене разъяснили правила использования и обмена купленных ранее жетонов и проездных, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.enovosty.com.
Так, все месячные проездные продолжат действовать до конца июля, а поездки, записанные на бесконтактные карты и метропасы, сохранятся, Метропас можно пополнить на автоматизированной станции «Кловская», бесконтактные карточки метро — на любой станции.
Что касается старых (синих) жетонов, то до конца июля их можно будет обменять на новые в любой кассе метро — но только по одному в руки. При необходимости обмена большего количества жетонов нужно обращаться на сервисные станции «Майдан Независимости», «Политехнический институт», «Дарница» (вестибюль №2) и «Дорогожичи» в рабочее время — с 8 до 19:00 без выходных.
С начала августа обмен старых жетонов в любом количестве буде осуществляться только на сервисных станциях и только до конца месяца.
Читайте также: Киевлянам оригинально показали, как правильно пользоваться метро
«С 1 сентября 2018 года ранее приобретенные жетоны (синие) обмену не подлежат и средства за них не возвращаются», — напомнили в КП «Киевский метрополитен».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
174
0
Также советуем посмотреть
- Спустя 43 года: мужчина вернул деньги за шоколадки, украденные в детстве
- Боевики на Донбассе обстреляли броневик пограничников
- На Донбассе ранен украинский военный
- Уморительные стоп-кадры, «пойманные» абсолютно случайно
- Глава Евросовета рассказал об отношении Трампа к Украине
- Забавные фотки мужчин, умеющих посмеяться над собой
- Строительные «шедевры», которые развеселят любого
- Веселые анекдоты для достойного окончания недели
- Собака оригинально повторила знаменитые образы Мадонны
- Прикольные ситуации, в которые могут попасть лишь автоледи
- Киевлян насмешила продавщица, торгующая сливами с элитного авто
- В Сети посмеялись над итогами ЧМ-2018 для простых россиян
- Улыбка до ушей: десятка анекдотов на все случаи жизни
- Пафосные гости Одесского кинофестиваля повеселили соцсети
- Виноваты англичане: Сеть насмешила очередная попытка россиян переписать историю
- Кому повезет: в Германии места на кладбище разыграют в лотерею
- Сеть повеселила реакция старушки на гифку
- В Сети показали, как должна выглядеть церемония закрытия ЧМ-2018: меткая
- «Два одиночества»: встреча Трампа и Путина в новой карикатуре
- Известный теннисист оригинально спародировал симулянта-Неймара
- Вот это «аншлаг»: в Сети высмеяли концерт российских звезд в «ДНР»
- Трамп знатно оконфузился перед королевой Великобритании
- ООС: ранения получили двое бойцов ВСУ
- Юмор по-одесски: веселые анекдоты для отличного настроения
- Смеемся вместе: "убойные" приколы из реальной жизни
- Украина получит от Airbus 55 вертолетов
- Поющий пес покорил судей знаменитого талант-шоу
- На дне Балтийского моря обнаружили "корабль инопланетян"
- "Я художник и так вижу": свежая подборка веселых фотоприколов
- "Шоб вы были мне здоровы": забавные анекдоты от настоящих одесситов
Оставьте свой комментарий