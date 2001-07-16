Киевлянам объяснили, что делать со старыми жетонами для метро

Нужно успеть обменять жетоны.



В связи с подорожанием проезда до 8 гривень с 14 июля, в Киевском метрополитене разъяснили правила использования и обмена купленных ранее жетонов и проездных, передает



Так, все месячные проездные продолжат действовать до конца июля, а поездки, записанные на бесконтактные карты и метропасы, сохранятся, Метропас можно пополнить на автоматизированной станции «Кловская», бесконтактные карточки метро — на любой станции.



Что касается старых (синих) жетонов, то до конца июля их можно будет обменять на новые в любой кассе метро — но только по одному в руки. При необходимости обмена большего количества жетонов нужно обращаться на сервисные станции «Майдан Независимости», «Политехнический институт», «Дарница» (вестибюль №2) и «Дорогожичи» в рабочее время — с 8 до 19:00 без выходных.



С начала августа обмен старых жетонов в любом количестве буде осуществляться только на сервисных станциях и только до конца месяца.



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«С 1 сентября 2018 года ранее приобретенные жетоны (синие) обмену не подлежат и средства за них не возвращаются», — напомнили в КП «Киевский метрополитен». Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В связи с подорожанием проезда до 8 гривень с 14 июля, в Киевском метрополитене разъяснили правила использования и обмена купленных ранее жетонов и проездных, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.enovosty.com Так, все месячные проездные продолжат действовать до конца июля, а поездки, записанные на бесконтактные карты и метропасы, сохранятся, Метропас можно пополнить на автоматизированной станции «Кловская», бесконтактные карточки метро — на любой станции.Что касается старых (синих) жетонов, то до конца июля их можно будет обменять на новые в любой кассе метро — но только по одному в руки. При необходимости обмена большего количества жетонов нужно обращаться на сервисные станции «Майдан Независимости», «Политехнический институт», «Дарница» (вестибюль №2) и «Дорогожичи» в рабочее время — с 8 до 19:00 без выходных.С начала августа обмен старых жетонов в любом количестве буде осуществляться только на сервисных станциях и только до конца месяца.«С 1 сентября 2018 года ранее приобретенные жетоны (синие) обмену не подлежат и средства за них не возвращаются», — напомнили в КП «Киевский метрополитен».



