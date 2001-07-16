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Раздел: Общество  
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Киевлянам объяснили, что делать со старыми жетонами для метро

Киевлянам объяснили, что делать со старыми жетонами для метроНужно успеть обменять жетоны.

В связи с подорожанием проезда до 8 гривень с 14 июля, в Киевском метрополитене разъяснили правила использования и обмена купленных ранее жетонов и проездных, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.enovosty.com.

Так, все месячные проездные продолжат действовать до конца июля, а поездки, записанные на бесконтактные карты и метропасы, сохранятся, Метропас можно пополнить на автоматизированной станции «Кловская», бесконтактные карточки метро — на любой станции.

Что касается старых (синих) жетонов, то до конца июля их можно будет обменять на новые в любой кассе метро — но только по одному в руки. При необходимости обмена большего количества жетонов нужно обращаться на сервисные станции «Майдан Независимости», «Политехнический институт», «Дарница» (вестибюль №2) и «Дорогожичи» в рабочее время — с 8 до 19:00 без выходных.

С начала августа обмен старых жетонов в любом количестве буде осуществляться только на сервисных станциях и только до конца месяца.

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«С 1 сентября 2018 года ранее приобретенные жетоны (синие) обмену не подлежат и средства за них не возвращаются», — напомнили в КП «Киевский метрополитен».
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 Теги: Киев, метро

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Сегодня, 10:29 » Автор: Анна Мартынова
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