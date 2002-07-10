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Раздел: Общество  
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Киевский фуникулер закрывают на ремонт

Киевский фуникулер закрывают на ремонтЕго закроют на один месяц.

Столичный фуникулер будет закрыт с 17 июля по 23 августа 2018 года для проведения технического осмотра, регламентных работ и испытаний, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.liga.net.

Отмечается, что, возможно, ремонтные работы будут завершены раньше срока, в связи с популярностью этого вида транспорта.

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Капитальный ремонт фуникулера проводится ежегодно в июле-августе, на это время он закрыт для пассажиров.
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 Теги: Киев, фуникулер

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Сегодня, 14:55 » Автор: Анна Мартынова
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