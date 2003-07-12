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Раздел: Общество  
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В Киеве начинается капремонт улицы Туполева

В Киеве начинается капремонт улицы ТуполеваУлицу планируют расширить.

В конце июля начнется реконструкция улицы Туполева на жилмассиве Нивки, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Об этом сообщил генеральный директор компании "Киевавтодор" Александр Густелев.

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Планируется расширение улицы до 4-х полос по всей протяженности, ремонт тротуаров, обустройство велодорожек и замена системы внешнего освещения.
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 Теги: Киев, ремонт

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Сегодня, 17:20 » Автор: Анна Мартынова
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