Раздел: Общество
Киевлянам обещают отремонтировать восемь детсадов
Ремонт пройдет в двух районах.
На протяжении 2018 и 2019 годов в Киеве планируют сделать капитальный ремонт четырех учебных заведений в Дарницком районе и четырех – в Деснянском районе, передает Хроника.инфо со ссылкой на 3m2.kiev.ua.
В списке перечислены всего восемь объектов и адреса, по которым они находятся:
Дарницкий район:
Дошкольное учебное заведение №704, ул Ревуцкого, 30-А;
Дошкольное учебное заведение №20, ул Александра Кошица, 5-Г;
Специализированная общеобразовательная школа I-III ступеней с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 302 города Киева, ул. Декабристов, 8-А;
Гимназия «Диалог», ул. Александра Кошица, 6.
Деснянский район:
Специализированная школа I-III ступеней №3 01 имени Ярослава Мудрого с углубленным изучением английского языка Деснянского района города Киева, просп. Владимира Маяковского, 93-В;
Школа I-III ступеней № 300 Деснянского района города Киева, просп. Владимира Маяковского, 93-Г;
Школа I ступени № 311 Деснянского района города Киева, ул. Милославская, 27;
Специализированная школа I-III ступеней № 320 с углубленным изучением украинского языка Деснянского района города Киева, ул. Будищанская, 8.
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Заказчиком работ по капитальному ремонту зданий учебных заведений распоряжением определено коммунальное предприятие по удержанию и эксплуатации жилищного фонда специального назначения «Спецжилфонд».
На протяжении 2018 и 2019 годов в Киеве планируют сделать капитальный ремонт четырех учебных заведений в Дарницком районе и четырех – в Деснянском районе, передает Хроника.инфо со ссылкой на 3m2.kiev.ua.
В списке перечислены всего восемь объектов и адреса, по которым они находятся:
Дарницкий район:
Дошкольное учебное заведение №704, ул Ревуцкого, 30-А;
Дошкольное учебное заведение №20, ул Александра Кошица, 5-Г;
Специализированная общеобразовательная школа I-III ступеней с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 302 города Киева, ул. Декабристов, 8-А;
Гимназия «Диалог», ул. Александра Кошица, 6.
Деснянский район:
Специализированная школа I-III ступеней №3 01 имени Ярослава Мудрого с углубленным изучением английского языка Деснянского района города Киева, просп. Владимира Маяковского, 93-В;
Школа I-III ступеней № 300 Деснянского района города Киева, просп. Владимира Маяковского, 93-Г;
Школа I ступени № 311 Деснянского района города Киева, ул. Милославская, 27;
Специализированная школа I-III ступеней № 320 с углубленным изучением украинского языка Деснянского района города Киева, ул. Будищанская, 8.
Читайте также: В Киеве на Контрактовой площади поселился бездомный иностранец
Заказчиком работ по капитальному ремонту зданий учебных заведений распоряжением определено коммунальное предприятие по удержанию и эксплуатации жилищного фонда специального назначения «Спецжилфонд».
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