» » Киевлянам обещают отремонтировать восемь детсадов
Раздел: Общество  
0

Киевлянам обещают отремонтировать восемь детсадов

Киевлянам обещают отремонтировать восемь детсадовРемонт пройдет в двух районах.

На протяжении 2018 и 2019 годов в Киеве планируют сделать капитальный ремонт четырех учебных заведений в Дарницком районе и четырех – в Деснянском районе, передает Хроника.инфо со ссылкой на 3m2.kiev.ua.

В списке перечислены всего восемь объектов и адреса, по которым они находятся:

Дарницкий район:

Дошкольное учебное заведение №704, ул Ревуцкого, 30-А;

Дошкольное учебное заведение №20, ул Александра Кошица, 5-Г;

Специализированная общеобразовательная школа I-III ступеней с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 302 города Киева, ул. Декабристов, 8-А;

Гимназия «Диалог», ул. Александра Кошица, 6.

Деснянский район:

Специализированная школа I-III ступеней №3 01 имени Ярослава Мудрого с углубленным изучением английского языка Деснянского района города Киева, просп. Владимира Маяковского, 93-В;

Школа I-III ступеней № 300 Деснянского района города Киева, просп. Владимира Маяковского, 93-Г;

Школа I ступени № 311 Деснянского района города Киева, ул. Милославская, 27;

Специализированная школа I-III ступеней № 320 с углубленным изучением украинского языка Деснянского района города Киева, ул. Будищанская, 8.

Читайте также: В Киеве на Контрактовой площади поселился бездомный иностранец

Заказчиком работ по капитальному ремонту зданий учебных заведений распоряжением определено коммунальное предприятие по удержанию и эксплуатации жилищного фонда специального назначения «Спецжилфонд».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, детсад

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:12 » Автор: Анна Мартынова
     100
     0

Похожие новости по теме

В Дарницком районе Киева реконструируют детсад В Дарницком районе Киева реконструируют детсад

В детсаду будет учиться до 330 детей.

В Киеве заменят окна в 150 домах: адреса В Киеве заменят окна в 150 домах: адреса

Работы планируют выполнить до конца года.

В Дарницком районе Киева отключили горячую воду: адреса В Дарницком районе Киева отключили горячую воду: адреса

Будут проводить ремонтные работы.

В Киеве появится новая музыкальная школа В Киеве появится новая музыкальная школа

Школа появится в Подольском районе.

В одном из районов Киева появится частная школа В одном из районов Киева появится частная школа

Школа будет находиться на проспекте Героев Сталинграда, 10-В

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх