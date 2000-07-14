Раздел: Общество
В Украине не утихают дожди и грозы
Дожди пройдут по всей территории Украины.
В Украине сегодня, 20 июля, синоптики прогнозируют дожди с грозами, максимальная температура не изменится и будет доходить до +30 градусов, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Температура воздуха днем будет колебаться от +23 до +27 градусов на западе, от +24 до +26 - на севере и востоке, от +28 до +30 - на юге и от +25 до +27 - в центре.
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В Киеве также пройдут дожди с грозами, температура воздуха днем будет колебаться от +24 до +26 градусов.
В Украине сегодня, 20 июля, синоптики прогнозируют дожди с грозами, максимальная температура не изменится и будет доходить до +30 градусов, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Температура воздуха днем будет колебаться от +23 до +27 градусов на западе, от +24 до +26 - на севере и востоке, от +28 до +30 - на юге и от +25 до +27 - в центре.
Читайте также: Киевлянам запретили купаться в озере на Теремках
В Киеве также пройдут дожди с грозами, температура воздуха днем будет колебаться от +24 до +26 градусов.
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