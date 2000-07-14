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Раздел: Общество  
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В Украине не утихают дожди и грозы

В Украине не утихают дожди и грозыДожди пройдут по всей территории Украины.

В Украине сегодня, 20 июля, синоптики прогнозируют дожди с грозами, максимальная температура не изменится и будет доходить до +30 градусов, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Температура воздуха днем будет колебаться от +23 до +27 градусов на западе, от +24 до +26 - на севере и востоке, от +28 до +30 - на юге и от +25 до +27 - в центре.

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В Киеве также пройдут дожди с грозами, температура воздуха днем будет колебаться от +24 до +26 градусов.

В Украине не утихают дожди и грозы
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 Теги: погода, прогноз

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Сегодня, 10:24 » Автор: Анна Мартынова
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