В Украине не утихают дожди и грозы

Дожди пройдут по всей территории Украины.



В Украине сегодня, 20 июля, синоптики прогнозируют дожди с грозами, максимальная температура не изменится и будет доходить до +30 градусов, передает



Температура воздуха днем будет колебаться от +23 до +27 градусов на западе, от +24 до +26 - на севере и востоке, от +28 до +30 - на юге и от +25 до +27 - в центре.



Читайте также: Киевлянам запретили купаться в озере на Теремках



В Киеве также пройдут дожди с грозами, температура воздуха днем будет колебаться от +24 до +26 градусов.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Украине сегодня, 20 июля, синоптики прогнозируют дожди с грозами, максимальная температура не изменится и будет доходить до +30 градусов, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua Температура воздуха днем будет колебаться от +23 до +27 градусов на западе, от +24 до +26 - на севере и востоке, от +28 до +30 - на юге и от +25 до +27 - в центре.В Киеве также пройдут дожди с грозами, температура воздуха днем будет колебаться от +24 до +26 градусов.



