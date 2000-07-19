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Раздел: Общество  
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В Киеве вновь ожидается гроза

В Киеве вновь ожидается грозаГрозы пройдут и в других регионах.

В Киеве и Киевской области до конца суток 20 июля прогнозируются грозы, передает Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net.

«По данным Укргидрометцентра, в Киеве и Киевской области в ближайшие три часа с сохранением до конца суток 20 июля грозы», — говорится в сообщении.

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По прогнозам синоптиков, до конца суток 20 июля в большинстве областей грозы.
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 Теги: Киев, гроза

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Сегодня, 13:45 » Автор: Анна Мартынова
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