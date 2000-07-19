Раздел: Общество
В Киеве вновь ожидается гроза
Грозы пройдут и в других регионах.
В Киеве и Киевской области до конца суток 20 июля прогнозируются грозы, передает Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net.
«По данным Укргидрометцентра, в Киеве и Киевской области в ближайшие три часа с сохранением до конца суток 20 июля грозы», — говорится в сообщении.
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По прогнозам синоптиков, до конца суток 20 июля в большинстве областей грозы.
В Киеве и Киевской области до конца суток 20 июля прогнозируются грозы, передает Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net.
«По данным Укргидрометцентра, в Киеве и Киевской области в ближайшие три часа с сохранением до конца суток 20 июля грозы», — говорится в сообщении.
Читайте также: В Киеве на весь день закроют движение на пересечении двух улиц
По прогнозам синоптиков, до конца суток 20 июля в большинстве областей грозы.
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