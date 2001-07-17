Раздел: Общество
Украинский стартап собрал почти 5 миллионов долларов
Сейчас более 3 тысяч компаний со всего мира используют продукт.
Стартап украинских разработчиков CallPage привлек около 4,5 миллиона долларов от фондов Innovation Nest, Market One Capital и TDJ Pitango Ventures.
Об этом сообщил с соучредитель CallPage Ростислав Кнап, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
CallPage работает так: пользователю сайта предлагают оставить свой номер, после чего в течение нескольких секунд его направляют на владельца сайта через VoIP-телефонию.
При этом главная его ценность – скоринг-система оценки поведения пользователя на сайте, которая с почти 100% вероятностью предсказывает, сделает он покупку или нет.
Сейчас более 3 тысяч компаний со всего мира используют продукт. Количество людей, которые воспользовались услугой, уже более двиох миллионов, из которых около 800 человек – граждане Евросоюза.
Читайте также: Невероятно: лучшие фотографии года, сделанные на iPhone. Фото
Стартап три года назад основали трое украинцев – Ростислав Кнап, Андрей Ткачев и Сергей Бутко.
Стартап украинских разработчиков CallPage привлек около 4,5 миллиона долларов от фондов Innovation Nest, Market One Capital и TDJ Pitango Ventures.
Об этом сообщил с соучредитель CallPage Ростислав Кнап, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
CallPage работает так: пользователю сайта предлагают оставить свой номер, после чего в течение нескольких секунд его направляют на владельца сайта через VoIP-телефонию.
При этом главная его ценность – скоринг-система оценки поведения пользователя на сайте, которая с почти 100% вероятностью предсказывает, сделает он покупку или нет.
Сейчас более 3 тысяч компаний со всего мира используют продукт. Количество людей, которые воспользовались услугой, уже более двиох миллионов, из которых около 800 человек – граждане Евросоюза.
Читайте также: Невероятно: лучшие фотографии года, сделанные на iPhone. Фото
Стартап три года назад основали трое украинцев – Ростислав Кнап, Андрей Ткачев и Сергей Бутко.
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