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Раздел: Общество  
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Украинский стартап собрал почти 5 миллионов долларов

Украинский стартап собрал почти 5 миллионов долларовСейчас более 3 тысяч компаний со всего мира используют продукт.

Стартап украинских разработчиков CallPage привлек около 4,5 миллиона долларов от фондов Innovation Nest, Market One Capital и TDJ Pitango Ventures.

Об этом сообщил с соучредитель CallPage Ростислав Кнап, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

CallPage работает так: пользователю сайта предлагают оставить свой номер, после чего в течение нескольких секунд его направляют на владельца сайта через VoIP-телефонию.

При этом главная его ценность – скоринг-система оценки поведения пользователя на сайте, которая с почти 100% вероятностью предсказывает, сделает он покупку или нет.

Сейчас более 3 тысяч компаний со всего мира используют продукт. Количество людей, которые воспользовались услугой, уже более двиох миллионов, из которых около 800 человек – граждане Евросоюза.

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Стартап три года назад основали трое украинцев – Ростислав Кнап, Андрей Ткачев и Сергей Бутко.
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 Теги: стартап, Украина

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Сегодня, 13:11 » Автор: Ирина Шевченко
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