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Раздел: Общество  
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Стало известно, что изменится в украинских школах с 1 сентября

Стало известно, что изменится в украинских школах с 1 сентябряШкольников разделят по возрасту и отменят тихий час.

Скоро в школах появятся группы продленного дня и для учеников с особыми потребностями, а разделять их будут строго по возрасту. Такие перемены содержатся в проекте соответствующего приказа Минобразования, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Мы подготовили порядок, отвечающий требованиям времени и учитывающий потребности как всех детей, так и учебных заведений", — заявила на днях министр образования Лилия Гриневич и добавила, что документ ждет одобрения Минюста. Чтобы он вступил в силу, уже отменили старое постановление Кабмина о продленке.

Согласно новому документу, разница в возрасте учеников в группе продленного дня не может превышать двух лет. Раньше же после уроков могли вместе оставаться школьники с четырехлетней разницей в возрасте. Впрочем, новшество не коснется сельских школ — там пока все останется по-старому.

Первоклашки не будут обязаны спать после обеда, но такая возможность может быть предусмотрена. Также ученикам позволят уделять подготовке домашнего задания не больше часа. Ранее второй и третий классы выполняли домашку 1 час 10 минут, четвертый-шестой — 1,5-2,5 часа, а седьмой — и вовсе 3 часа. Теперь больше времени выделили на спортивные игры — 1 час вместо 35-45 минут. Кроме того, учителя должны каждые 15 минут проводить для школьников на продленке физкультминутки.

Приказ также позволит создавать и инклюзивные группы продленного дня. Их будут собирать по письменному запросу родителей. Такие классы смогут посещать или 1-3 ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата и задержкой психического развития, или же не более двух детей из числа слепых, глухих, с тяжелыми нарушениями речи, аутизмом или на колясках.

Учителя отнеслись к новым нормам неоднозначно.

"Уменьшение времени на домашнее задание означает, что мы сможем уделить больше времени воспитательной работе. Это позитивный момент", — говорит учитель географии Александра Гапко.

Но добавляет, что многим детям этого времени может не хватить на домашку.

"Если ее придется доделывать дома, родители явно будут недовольны", — отмечает педагог.

В свою очередь учитель младших классов Елена Тимофеева считает, что правило об инклюзивных группах стоит доработать:

"Дети с особыми потребностями и раньше оставались на продленке вместе со всеми. Нецелесообразно отделять их от коллектива. А в небольших школах еще может возникнуть проблема с выделением учителя на такую маленькую группу".

Родители — за разный возраст

Родителям понравились только отдельные правила постановления.

"Надо было давно отменить обязательный сон на продленке. Это бесцельно потраченное время и учителя, пытающегося уложить детей, и детей, которые спать не хотят", — утверждает мама пятиклассника Юлия Кондратюк.

"Этот час и правда лучше потратить на спорт", — добавляет она.

А вот мама третьеклассника Ольга Мишина подчеркивает, что на домашнее задание нужно больше времени, и не приветствует разделение групп по возрасту.

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"На продленке младшие дети могли подружиться с более старшими, по-моему, это хорошо для общей атмосферы в школе. Мой ребенок, например, познакомился со своим лучшим другом из старшего класса именно на продленке", — рассказала нам Ольга.
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 Теги: школа, нововведение

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Сегодня, 11:10 » Автор: Анна Мартынова
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