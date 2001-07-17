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Раздел: Общество  
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Непогода в Киеве: автомобили из-за ливня «поплыли»

Непогода в Киеве: автомобили из-за ливня «поплыли»Затопило дорогу под мостом возле станции метро "Левобережная".

Всю неделю в столице бушует непогода — ежедневно грозы и проливные дожди. Некоторые улицы и дороги города сильно затопило, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

В понедельник, 23 июля, жители Киева «плавали» на машинах по улице Метрополита Шептицкого.

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Из-за сильных дождей затопило проезжую часть под мостом возле станции метро «Левобережная». На видео видно, как автомобили практически с капотом уходят под воду, а проезжая создают волну. Участок затопленной дороги небольшой, однако в воде также находится и «зебра».

Непогода в Киеве: автомобили из-за ливня «поплыли»
Непогода в Киеве: автомобили из-за ливня «поплыли»
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 Теги: Киев, непогода

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Сегодня, 14:17 » Автор: Анна Мартынова
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