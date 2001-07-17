Опубликован список пляжей Украины, на которых нельзя купаться

Есть опасные пляжи у моря в Одесской и Николаевской области.



Центр общественного здоровья МЗ обновил карту не рекомендованных для купания пляжей и рекреационных зон Украины и Киева.



Об этом пишет



Соответствующую карту разместили на сайте ЦОЗ.



Сообщается, что качество воды в этих водоемах не соответствует стандарту на микробное загрязнение по индексу лактопозитивной кишечной палочки.



В частности, в столице не стоит купаться на 10 пляжах: "Детский", "Золотой", "Веселка", "Радуга", "Тельбин", "Молодежный", "Центральный", "Венеция", "Вербный", "Предместная Слободка".



В частности, в Одесской области лучше не заходить в воду в рекреационных зонах в Центральном и Солнечном районе в пгт Затока, пляжах в Рыбаковке в Коблево-Рыбаковской зоне и в Березанском районе (Коблево-лиман-море).



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На Николаевщине опасные для купания - рекреационная зона "Яхт-клуб", пляж "Прибой", пляж "Стрелка" на реке Ингул. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Центр общественного здоровья МЗ обновил карту не рекомендованных для купания пляжей и рекреационных зон Украины и Киева.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua Соответствующую карту разместили на сайте ЦОЗ.Сообщается, что качество воды в этих водоемах не соответствует стандарту на микробное загрязнение по индексу лактопозитивной кишечной палочки.В частности, в столице не стоит купаться на 10 пляжах: "Детский", "Золотой", "Веселка", "Радуга", "Тельбин", "Молодежный", "Центральный", "Венеция", "Вербный", "Предместная Слободка".В частности, в Одесской области лучше не заходить в воду в рекреационных зонах в Центральном и Солнечном районе в пгт Затока, пляжах в Рыбаковке в Коблево-Рыбаковской зоне и в Березанском районе (Коблево-лиман-море).На Николаевщине опасные для купания - рекреационная зона "Яхт-клуб", пляж "Прибой", пляж "Стрелка" на реке Ингул.



