Раздел: Общество
Опубликован список пляжей Украины, на которых нельзя купаться
Есть опасные пляжи у моря в Одесской и Николаевской области.
Центр общественного здоровья МЗ обновил карту не рекомендованных для купания пляжей и рекреационных зон Украины и Киева.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
Соответствующую карту разместили на сайте ЦОЗ.
Сообщается, что качество воды в этих водоемах не соответствует стандарту на микробное загрязнение по индексу лактопозитивной кишечной палочки.
В частности, в столице не стоит купаться на 10 пляжах: "Детский", "Золотой", "Веселка", "Радуга", "Тельбин", "Молодежный", "Центральный", "Венеция", "Вербный", "Предместная Слободка".
В частности, в Одесской области лучше не заходить в воду в рекреационных зонах в Центральном и Солнечном районе в пгт Затока, пляжах в Рыбаковке в Коблево-Рыбаковской зоне и в Березанском районе (Коблево-лиман-море).
Читайте также: В Киеве разрешили купаться на шести пляжах: список
На Николаевщине опасные для купания - рекреационная зона "Яхт-клуб", пляж "Прибой", пляж "Стрелка" на реке Ингул.
Центр общественного здоровья МЗ обновил карту не рекомендованных для купания пляжей и рекреационных зон Украины и Киева.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
Соответствующую карту разместили на сайте ЦОЗ.
Сообщается, что качество воды в этих водоемах не соответствует стандарту на микробное загрязнение по индексу лактопозитивной кишечной палочки.
В частности, в столице не стоит купаться на 10 пляжах: "Детский", "Золотой", "Веселка", "Радуга", "Тельбин", "Молодежный", "Центральный", "Венеция", "Вербный", "Предместная Слободка".
В частности, в Одесской области лучше не заходить в воду в рекреационных зонах в Центральном и Солнечном районе в пгт Затока, пляжах в Рыбаковке в Коблево-Рыбаковской зоне и в Березанском районе (Коблево-лиман-море).
Читайте также: В Киеве разрешили купаться на шести пляжах: список
На Николаевщине опасные для купания - рекреационная зона "Яхт-клуб", пляж "Прибой", пляж "Стрелка" на реке Ингул.
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