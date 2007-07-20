» » Киевские таксисты из-за дождей подняли цены в 10 раз
Раздел: Общество  
0

Киевские таксисты из-за дождей подняли цены в 10 раз

Киевские таксисты из-за дождей подняли цены в 10 разТаксистов невероятные цены не смущают.

В связи с мощным ливнем, из-за которого в среду, 25 июля, Киев остановился в пробках, столичные таксисты подняли цены практически в 10 раз.

Об этом пишут пользователи сети. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Так, проезд от станции метро "Арсенальная" до "Житомирской" на такси обычно обходился жителям и гостям Киева в 80-90 грн, если приходилось стоять в пробках - в 120-140 грн.

Читайте также: Киевские таксисты рекордно "взвинтили" цены

Сейчас же такая поездка стоит от 684 грн до 1041 грн. Причиной резкого подорожания таксисты называют повышенный спрос.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, такси, цены

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:04 » Автор: Едгар Букмирза
     78
     0

Похожие новости по теме

В Киеве таксисты «взвинтили» цены из-за Atlas Weekend В Киеве таксисты «взвинтили» цены из-за Atlas Weekend

«Сладкая пора» для таксистов.

Киевские таксисты рекордно Киевские таксисты рекордно "взвинтили" цены

Таксисты хотят заработать на иностранных гостях столицы.

В Новый год киевские таксисты будут возить по повышенному тарифу В Новый год киевские таксисты будут возить по повышенному тарифу

Таксисты надеются хорошо заработать.

В Киеве подскочили цены на проезд в такси В Киеве подскочили цены на проезд в такси

Таксисты признались, что предпочитают не выезжать на заказы за пределы своего района.

Из-за непогоды киевские таксисты безбожно взвинтили цены на проезд Из-за непогоды киевские таксисты безбожно взвинтили цены на проезд

Вызвать такси смогли далеко не все.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх