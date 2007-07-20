Раздел: Общество
Киевские таксисты из-за дождей подняли цены в 10 раз
Таксистов невероятные цены не смущают.
В связи с мощным ливнем, из-за которого в среду, 25 июля, Киев остановился в пробках, столичные таксисты подняли цены практически в 10 раз.
Об этом пишут пользователи сети. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Так, проезд от станции метро "Арсенальная" до "Житомирской" на такси обычно обходился жителям и гостям Киева в 80-90 грн, если приходилось стоять в пробках - в 120-140 грн.
Читайте также: Киевские таксисты рекордно "взвинтили" цены
Сейчас же такая поездка стоит от 684 грн до 1041 грн. Причиной резкого подорожания таксисты называют повышенный спрос.
В связи с мощным ливнем, из-за которого в среду, 25 июля, Киев остановился в пробках, столичные таксисты подняли цены практически в 10 раз.
Об этом пишут пользователи сети. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Так, проезд от станции метро "Арсенальная" до "Житомирской" на такси обычно обходился жителям и гостям Киева в 80-90 грн, если приходилось стоять в пробках - в 120-140 грн.
Читайте также: Киевские таксисты рекордно "взвинтили" цены
Сейчас же такая поездка стоит от 684 грн до 1041 грн. Причиной резкого подорожания таксисты называют повышенный спрос.
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