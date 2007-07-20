Раздел: Общество
В Киеве видели необычный электромобиль
Его максимальная скорость - 40 км в час.
В Киеве замечен очень интересный электромобиль – небольшой грузовичок с изотермическим кузовом-фургоном. Это автомобиль китайского производителя Zibo Mai Di Electromobile Co, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Грузовой электромобиль имеет компактные размеры – длину 3600 мм, ширину 1300 мм и высоту 1800 мм. Грузоподъемность машины – 1000 кг. Дорожный просвет составляет 160 мм. Колесная база равна 1740, а колея – 1140 мм. Максимальная скорость достигает 40 км/ч.
Читайте также: В Киеве упавшее дерево повредило пятиэтажку
Электромобиль оснащается электромотором мощностью 2,2 кВт и шестью батареями на 12V. Запас хода при скорости 35 км/ч и температуре окружающего воздуха +10 варьируется от 100 до 150 км. В довольно тесной кабине привлекает внимание приборная панель с пластмассовыми вставками под дерево. Здесь также есть MP3 проигрыватель. На центральной консоли установлен рычаг коробки передач, на головке которого всего три обозначения – D, N и R.
В Киеве замечен очень интересный электромобиль – небольшой грузовичок с изотермическим кузовом-фургоном. Это автомобиль китайского производителя Zibo Mai Di Electromobile Co, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Грузовой электромобиль имеет компактные размеры – длину 3600 мм, ширину 1300 мм и высоту 1800 мм. Грузоподъемность машины – 1000 кг. Дорожный просвет составляет 160 мм. Колесная база равна 1740, а колея – 1140 мм. Максимальная скорость достигает 40 км/ч.
Читайте также: В Киеве упавшее дерево повредило пятиэтажку
Электромобиль оснащается электромотором мощностью 2,2 кВт и шестью батареями на 12V. Запас хода при скорости 35 км/ч и температуре окружающего воздуха +10 варьируется от 100 до 150 км. В довольно тесной кабине привлекает внимание приборная панель с пластмассовыми вставками под дерево. Здесь также есть MP3 проигрыватель. На центральной консоли установлен рычаг коробки передач, на головке которого всего три обозначения – D, N и R.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1146
0
Также советуем посмотреть
- В ОБСЕ сообщили, куда боевики перебросили 60 танков
- В Кривом Роге засняли на камеру «паранормальное явление»
- Свежие фотожабы на очередной потоп в Киеве
- «Трехногая» девушка попала на панораму Google
- В Крыму пришли к подросткам, которые сожгли флаг РФ
- Новый хит: кит выпустил струю радуги
- В Киеве мужчина передвигался по улицам на лодке
- 117 населенных пунктов в Украине обесточены из-за непогоды
- «Щучья погода»: Сеть насмешил улов рыбака после потопа в Киеве
- На Донбассе за сутки ранены двое военных
- На Одесчине молния попала в школу
- "Аквамэр": в Сети иронично потроллили ситуацию с потопом в Киеве
- Забавные и странные несоответствия в отелях
- Разница между папами и мамами в прикольных снимках
- Забавные собаки, которые не умеют играть в прятки
- Украина выступила против "референдумов" на Донбассе
- Веселимся до упаду: подборка отличных анекдотов
- Посол Словении похвалил реформы в Украине
- Смешные «персонажи», которых можно встретить в общественном транспорте
- В России в СИЗО оказался еще один украинец
- Забавные фотки людей, которые не знаю слова «нет»
- В России возбудили дело против украинского экс-министра
- Нелепые татуировки, над которыми невозможно не смеяться
- Сеть в восторге от собаки, «орудующей» вилкой и ножом
- В Украине запретят отключать отопление в холода
- Границу с ЕС «штурмовали» кабаны из Беларуси
- Комментатор с забавным голосом стал звездой YouTube
- Пограничники рассказали о смене тактики России в Азовском море
- В Голландии придумали, как заработать на жвачке, которую соскребли с улиц
- Полиция намерена усилить безопасность на дорогах
Оставьте свой комментарий