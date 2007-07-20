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Раздел: Общество  
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В Киеве видели необычный электромобиль

В Киеве видели необычный электромобильЕго максимальная скорость - 40 км в час.

В Киеве замечен очень интересный электромобиль – небольшой грузовичок с изотермическим кузовом-фургоном. Это автомобиль китайского производителя Zibo Mai Di Electromobile Co, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Грузовой электромобиль имеет компактные размеры – длину 3600 мм, ширину 1300 мм и высоту 1800 мм. Грузоподъемность машины – 1000 кг. Дорожный просвет составляет 160 мм. Колесная база равна 1740, а колея – 1140 мм. Максимальная скорость достигает 40 км/ч.

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Электромобиль оснащается электромотором мощностью 2,2 кВт и шестью батареями на 12V. Запас хода при скорости 35 км/ч и температуре окружающего воздуха +10 варьируется от 100 до 150 км. В довольно тесной кабине привлекает внимание приборная панель с пластмассовыми вставками под дерево. Здесь также есть MP3 проигрыватель. На центральной консоли установлен рычаг коробки передач, на головке которого всего три обозначения – D, N и R.

В Киеве видели необычный электромобиль
В Киеве видели необычный электромобиль
В Киеве видели необычный электромобиль
В Киеве видели необычный электромобиль
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 Теги: электромобиль, Киев

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Сегодня, 12:30 » Автор: Анна Мартынова
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