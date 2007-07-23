Киевлян возмутил затянувшийся концерт и оставшиеся после него горы мусора

Организаторы также не позаботились о биотуалетах.



В Киеве впервые в истории парка, который входит в природно-заповедный фонд и является национальным достоянием, провели невиданный доселе концерт. Такую толпу людей Национальный ботанический сад принимал впервые. Праздник еще не начался, а тысячи людей после работы с детьми шли на бесплатный концерт, в рамках которого выступили главный секс-символ Украины Олег Винник, Тина Кароль, группа The Hardkiss, Оля Полякова, Макс Барских, Tatanna, Alekseev, Alyosha, Сергей Бабкин , группы «НеАнгелы» и «ТИК», Tarabarova, «Антитела», Freedom-jazz и Kadnay, передает



Фаворит женщин Олег Винник спел три песни на украинском языке и обещал вернуться. Выступление певца публика встретила традиционно взрывом эмоций. Для своих фанатов артист подготовил особый подарок — новую композицию под названием «Вышиванка».



Отметим, что поклонникам Олега Винника, группы «ТИК» и других звезд организаторы разрешили нести с собой алкоголь, но не позаботились о биотуалетах.



Концерт завершил фейерверк из конфетти. А после окончания всего действа на газонах остались пакеты с мусором и пустые бутылки. Жители домов вблизи успели пожаловаться в полицию и мэрию на громкий звук, но это ничего не изменило.



«Шабаш должен был быть прекращен в 22:00. Так называемое разрешение — до 00:00, а сейчас 1:37. Это нарушение закона », — возмущался один из киевлян.



Даже известный композитор Руслан Квинта на своей странице в соцсети отметил, что не может заснуть.







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Но на утро картина в ботаническом саду была далека от идеала: вытоптанные газоны, горы мусора и штраф, который светит организаторам в размере 10 тысяч гривен.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве впервые в истории парка, который входит в природно-заповедный фонд и является национальным достоянием, провели невиданный доселе концерт. Такую толпу людей Национальный ботанический сад принимал впервые. Праздник еще не начался, а тысячи людей после работы с детьми шли на бесплатный концерт, в рамках которого выступили главный секс-символ Украины Олег Винник, Тина Кароль, группа The Hardkiss, Оля Полякова, Макс Барских, Tatanna, Alekseev, Alyosha, Сергей Бабкин , группы «НеАнгелы» и «ТИК», Tarabarova, «Антитела», Freedom-jazz и Kadnay, передает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду Фаворит женщин Олег Винник спел три песни на украинском языке и обещал вернуться. Выступление певца публика встретила традиционно взрывом эмоций. Для своих фанатов артист подготовил особый подарок — новую композицию под названием «Вышиванка».Отметим, что поклонникам Олега Винника, группы «ТИК» и других звезд организаторы разрешили нести с собой алкоголь, но не позаботились о биотуалетах.Концерт завершил фейерверк из конфетти. А после окончания всего действа на газонах остались пакеты с мусором и пустые бутылки. Жители домов вблизи успели пожаловаться в полицию и мэрию на громкий звук, но это ничего не изменило.«Шабаш должен был быть прекращен в 22:00. Так называемое разрешение — до 00:00, а сейчас 1:37. Это нарушение закона », — возмущался один из киевлян.Даже известный композитор Руслан Квинта на своей странице в соцсети отметил, что не может заснуть.Но на утро картина в ботаническом саду была далека от идеала: вытоптанные газоны, горы мусора и штраф, который светит организаторам в размере 10 тысяч гривен.



