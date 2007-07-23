Раздел: Общество
Киевлян возмутил затянувшийся концерт и оставшиеся после него горы мусора
Организаторы также не позаботились о биотуалетах.
В Киеве впервые в истории парка, который входит в природно-заповедный фонд и является национальным достоянием, провели невиданный доселе концерт. Такую толпу людей Национальный ботанический сад принимал впервые. Праздник еще не начался, а тысячи людей после работы с детьми шли на бесплатный концерт, в рамках которого выступили главный секс-символ Украины Олег Винник, Тина Кароль, группа The Hardkiss, Оля Полякова, Макс Барских, Tatanna, Alekseev, Alyosha, Сергей Бабкин , группы «НеАнгелы» и «ТИК», Tarabarova, «Антитела», Freedom-jazz и Kadnay, передает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.
Фаворит женщин Олег Винник спел три песни на украинском языке и обещал вернуться. Выступление певца публика встретила традиционно взрывом эмоций. Для своих фанатов артист подготовил особый подарок — новую композицию под названием «Вышиванка».
Отметим, что поклонникам Олега Винника, группы «ТИК» и других звезд организаторы разрешили нести с собой алкоголь, но не позаботились о биотуалетах.
Концерт завершил фейерверк из конфетти. А после окончания всего действа на газонах остались пакеты с мусором и пустые бутылки. Жители домов вблизи успели пожаловаться в полицию и мэрию на громкий звук, но это ничего не изменило.
«Шабаш должен был быть прекращен в 22:00. Так называемое разрешение — до 00:00, а сейчас 1:37. Это нарушение закона », — возмущался один из киевлян.
Даже известный композитор Руслан Квинта на своей странице в соцсети отметил, что не может заснуть.
Читайте также: В Киеве ко Дню независимости откроется выставка
Но на утро картина в ботаническом саду была далека от идеала: вытоптанные газоны, горы мусора и штраф, который светит организаторам в размере 10 тысяч гривен.
В Киеве впервые в истории парка, который входит в природно-заповедный фонд и является национальным достоянием, провели невиданный доселе концерт. Такую толпу людей Национальный ботанический сад принимал впервые. Праздник еще не начался, а тысячи людей после работы с детьми шли на бесплатный концерт, в рамках которого выступили главный секс-символ Украины Олег Винник, Тина Кароль, группа The Hardkiss, Оля Полякова, Макс Барских, Tatanna, Alekseev, Alyosha, Сергей Бабкин , группы «НеАнгелы» и «ТИК», Tarabarova, «Антитела», Freedom-jazz и Kadnay, передает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.
Фаворит женщин Олег Винник спел три песни на украинском языке и обещал вернуться. Выступление певца публика встретила традиционно взрывом эмоций. Для своих фанатов артист подготовил особый подарок — новую композицию под названием «Вышиванка».
Отметим, что поклонникам Олега Винника, группы «ТИК» и других звезд организаторы разрешили нести с собой алкоголь, но не позаботились о биотуалетах.
Концерт завершил фейерверк из конфетти. А после окончания всего действа на газонах остались пакеты с мусором и пустые бутылки. Жители домов вблизи успели пожаловаться в полицию и мэрию на громкий звук, но это ничего не изменило.
«Шабаш должен был быть прекращен в 22:00. Так называемое разрешение — до 00:00, а сейчас 1:37. Это нарушение закона », — возмущался один из киевлян.
Даже известный композитор Руслан Квинта на своей странице в соцсети отметил, что не может заснуть.
Читайте также: В Киеве ко Дню независимости откроется выставка
Но на утро картина в ботаническом саду была далека от идеала: вытоптанные газоны, горы мусора и штраф, который светит организаторам в размере 10 тысяч гривен.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
120
0
Также советуем посмотреть
- «Все не как у людей»: Путин дал новый повод для насмешек
- Американцев не на шутку напугал летающий пришелец
- Украина чтит память жертв Скниловской трагедии
- Комбайнер ДиКаприо: сеть насмешила нелепая реклама украинского лицея
- Танцующая на скейте собака покорила YouTube
- В Якутии пришельцы «отключили» на несколько часов Солнце
- На Донбассе за минувшие сутки погиб военный
- "Лишь бы мост не упал!": Сеть потешается над любимым певцом Путина на Крымском
- Забавные собаки, попавшие в неловкое положение
- Пора на диету: Сеть покорил «слегка» располневший кот
- Чехия поддержала "Крымскую декларацию"
- Потешные животные, готовые прийти на помощь
- Забавные мужчины, готовые в любой момент рискнуть жизнью
- Попытки девушек стать красивее в прикольных комиксах
- Стало известно когда пройдет встреча "Нормандской четверки"
- Прикольные прически людей, которым плевать на мнение окружающих
- Мэра Черновцов уволили на очередном заседании
- Смешные ситуации, подмеченные людьми с богатым воображением
- Мировые лидеры знатно оконфузились на саммите БРИКС
- В Одессе вор «устал» и уснул на месте преступления
- Корабли НАТО и Украины вышли на учения
- Забавные игры собаки с воздушным шариком повеселили Сеть
- Уфолог отыскал на Луне «изумрудный город»
- В Украине исчезли очереди на оформление биометрических паспортов
- Сеть в восторге от кота, «оседлавшего» гуся
- Контрактник ВСУ хотел перейти на сторону «ДНР»
- В ОБСЕ сообщили, куда боевики перебросили 60 танков
- В Кривом Роге засняли на камеру «паранормальное явление»
- Свежие фотожабы на очередной потоп в Киеве
- «Трехногая» девушка попала на панораму Google
Оставьте свой комментарий