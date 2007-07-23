Раздел: Общество
В Киеве перекрыты 27 улиц и площадей
В Киеве сегодня пройдет крестный ход УПЦ КП.
В центре столицы Украины будет временно ограничено движение как транспорта, так и пешеходов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В Киеве в центре города в течение субботы, 28 июля, в связи с мероприятиями к 1030-летию Крещения Киевской Руси перекроют движение. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Отмечается, что будет временно ограничено движение как транспорта, так и для пешеходов. Также временно будет закрыт выезд из дворов домов, расположенных на улице Владимирской.
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Всего в центре Киева перекроют 27 улиц и площадей:
ул. Владимирская (от перекрестка с вул. Саксаганского до перекрестка с ул. Большой Житомирской);
ул. Владимирский проезд (полностью);
Михайловская площадь (полностью);
ул. Трехсвятительская (от Михайловской площади до Европейской площади);
б-р Тараса Шевченко (от перекрестка с вул. Симона Петлюры до Бессарабской площади);
ул. Леонтовича (полностью);
ул. Ивана Франко (от перекрестка с б-ром Шевченко до перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого);
ул. Богдана Хмельницкого (от перекрестка с ул. Пирогова до перекрестка с ул. Крещатик);
ул. Ярославов Вал (от перекрестка с вул. Лысенко до перекрестка с ул. Владимирской);
ул. Прорезная (от перекрестка с вул. Крещатик до перекрестка с ул. Владимирской);
ул. Золотоворотская (полностью);
ул. Рейтарская (от перекрестка с вул. Владимирской до перекрестка с ул. Стрелецкой);
ул. Малоподвальная (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского);
ул. Ирининская от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского;
ул. Софиевская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с пров. Михайловским);
ул. А. Тарасовой (полностью);
ул. Малая Житомирская (от перекрестка с Владимирским проездом до перекрестка с пров. Михайловским);
ул. Михайловская (от перекрестка с ул. Крещатик до Михайловской площади);
ул. Костельная (полностью);
ул. Большая Житомирская (от Михайловской площади до Львовской площади);
ул. Терещенковская (от перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого до перекрестка с ул. Льва Толстого);
ул. Пушкинская (от перекрестка с ул. Прорезной до перекрестка с ул. Льва Толстого);
ул. Антоновича (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);
ул. Тарасовская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);
ул. Паньковская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);
ул. Льва Толстого (от перекрестка с ул. Саксаганского до площади Льва Толстого);
Андреевский спуск (полностью).
В центре столицы Украины будет временно ограничено движение как транспорта, так и пешеходов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В Киеве в центре города в течение субботы, 28 июля, в связи с мероприятиями к 1030-летию Крещения Киевской Руси перекроют движение. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Отмечается, что будет временно ограничено движение как транспорта, так и для пешеходов. Также временно будет закрыт выезд из дворов домов, расположенных на улице Владимирской.
Читайте также: Пожар в центре Днепра: перекрыты несколько улиц. Видео
Всего в центре Киева перекроют 27 улиц и площадей:
ул. Владимирская (от перекрестка с вул. Саксаганского до перекрестка с ул. Большой Житомирской);
ул. Владимирский проезд (полностью);
Михайловская площадь (полностью);
ул. Трехсвятительская (от Михайловской площади до Европейской площади);
б-р Тараса Шевченко (от перекрестка с вул. Симона Петлюры до Бессарабской площади);
ул. Леонтовича (полностью);
ул. Ивана Франко (от перекрестка с б-ром Шевченко до перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого);
ул. Богдана Хмельницкого (от перекрестка с ул. Пирогова до перекрестка с ул. Крещатик);
ул. Ярославов Вал (от перекрестка с вул. Лысенко до перекрестка с ул. Владимирской);
ул. Прорезная (от перекрестка с вул. Крещатик до перекрестка с ул. Владимирской);
ул. Золотоворотская (полностью);
ул. Рейтарская (от перекрестка с вул. Владимирской до перекрестка с ул. Стрелецкой);
ул. Малоподвальная (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского);
ул. Ирининская от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Паторжинского;
ул. Софиевская (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с пров. Михайловским);
ул. А. Тарасовой (полностью);
ул. Малая Житомирская (от перекрестка с Владимирским проездом до перекрестка с пров. Михайловским);
ул. Михайловская (от перекрестка с ул. Крещатик до Михайловской площади);
ул. Костельная (полностью);
ул. Большая Житомирская (от Михайловской площади до Львовской площади);
ул. Терещенковская (от перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого до перекрестка с ул. Льва Толстого);
ул. Пушкинская (от перекрестка с ул. Прорезной до перекрестка с ул. Льва Толстого);
ул. Антоновича (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);
ул. Тарасовская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);
ул. Паньковская (от перекрестка с ул. Саксаганского до перекрестка с ул. Льва Толстого);
ул. Льва Толстого (от перекрестка с ул. Саксаганского до площади Льва Толстого);
Андреевский спуск (полностью).
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