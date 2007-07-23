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Раздел: Общество  
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Киевлян предупредили о сильном ливне

Киевлян предупредили о сильном ливнеЧрезвычайники призывают соблюдать правила безопасности.

В Киеве до конца субботы, 28 июля, ожидается сильный ливень с вероятным подтоплением объектов инфраструктуры, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Об этом предупредили в Укргидрометцентре, передает пресс-служба КГГА.

По данным синоптиков, в столице может выпасть около 15-49 миллиметров воды в течение 12 часов или меньше. Ожидается также гроза.

Погода в Киеве в течение дня будет облачной с прояснениями, ветер восточный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит 26-28 градусов выше нуля.

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Правила поведения во время ливня
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций напоминает о правилах безопасности во время сильного ветра. Рекомендовано закрыть окна, держаться подальше от деревьев, линий электропередач, рекламных щитов, если вы оказались на улице, а если порывы ветра слишком сильные, то укрыться в помещении.
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 Теги: Киев, ливень, потоп, погода

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Сегодня, 12:33 » Автор: Алена Шимко
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