Раздел: Общество
Нацбанк выпустил памятную монету в честь известного украинца
Памятная монета «Валентин Глушко» появилась в обращении.
Посвящена монета выдающемуся инженеру, одному из пионеров ракетно-космической техники. Об этом сообщается на сайте НБУ, передает Хроника.инфо со ссылкой на 7 канал.
Монета пополнила серию «Выдающиеся личности Украины». Ее номинал – 2 гривны. Тираж – 35 тысяч штук. Изготовлена из нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка). Купить монету можно за 40 грн.
На аверсе в центре изображена стилизованная композиция: ракетно-космическая система «Энергия — Буран» при взлете. На реверсе – портрет Валентина Глушко, а также надпись с его именем и годами жизни.
Напомним, Валентин Петрович Глушко – выдающийся инженер и ученый в области ракетно-космической техники, основоположник жидкостного ракетного двигателестроения.
Родился в Одессе 2 сентября 1908 года в семье служащего Петра Глушко. В детстве проявлял способности к музыке, рисованию, изучению иностранных языков. Одновременно с учёбой в училище занимался в консерватории у профессора П. С. Столярского по классу скрипки, а позже был переведён в Одесскую музыкальную академию.
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Валентин Глушко – создатель многоразового ракетно-космического комплекса «Энергия – Буран». Участвовал в проектировании и запуске первого космического корабля с человеком на борту. В 1994 году его имя получил кратер на видимой стороне Луны. Также в его честь назван астероид. Глушко – почетный гражданин Одессы.
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