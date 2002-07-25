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Раздел: Общество  
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У киевской маршрутки на ходу отвалилась дверь

У киевской маршрутки на ходу отвалилась дверьК счастью, никто не пострадал.

В одном из киевских автобусов снова прямо на ходу оторвались двери, упав в тамбур.

Об этом сообщил пассажир данного автобуса сообществу "Киев Оперативный", передает Хроника.инфо со ссылкой на ukranews.

Свидетель этого события сообщает, что, к счастью, никто не выпал из автобуса.

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"В автобусе №30 во время движения отвалились двери. К счастью, никто не выпал и не пострадал", - сказано в сообщении.

У киевской маршрутки на ходу отвалилась дверь
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 Теги: ЧП, Киев

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Сегодня, 10:57 » Автор: Ирина Шевченко
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