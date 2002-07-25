Раздел: Общество
У киевской маршрутки на ходу отвалилась дверь
К счастью, никто не пострадал.
В одном из киевских автобусов снова прямо на ходу оторвались двери, упав в тамбур.
Об этом сообщил пассажир данного автобуса сообществу "Киев Оперативный", передает Хроника.инфо со ссылкой на ukranews.
Свидетель этого события сообщает, что, к счастью, никто не выпал из автобуса.
Читайте также: В МВД назвали причину массового ввоза "евроблях"
"В автобусе №30 во время движения отвалились двери. К счастью, никто не выпал и не пострадал", - сказано в сообщении.
В одном из киевских автобусов снова прямо на ходу оторвались двери, упав в тамбур.
Об этом сообщил пассажир данного автобуса сообществу "Киев Оперативный", передает Хроника.инфо со ссылкой на ukranews.
Свидетель этого события сообщает, что, к счастью, никто не выпал из автобуса.
Читайте также: В МВД назвали причину массового ввоза "евроблях"
"В автобусе №30 во время движения отвалились двери. К счастью, никто не выпал и не пострадал", - сказано в сообщении.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
95
0
Также советуем посмотреть
- "Создали правосека": в Сети стебутся над фото трамвая в Донецке
- Україна повинна вимагати денонсації Будапештського меморандуму
- Пользователи Сети высмеяли фото "перегруженного" Керченского моста
- Для христиан Бог один
- "Я у мамы мастер": свежая подборка забавных фотоприколов
- Много паствы – много денег
- Боевики 30 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- В Швейцарских альпах появился необычный отель
- В Сети подняли на смех фото пропагандистки Путина с известным актером
- Пользователей Сети озадачила странная упаковка кофеварки в киевском магазине
- ВСУ "потроллили" боевиков на передовой
- Российские моряки оконфузились на военном параде
- "Шоб вы жили на одну зарплату": порция искрометного одесского юмора
- Улыбка до ушей: смешные приколы из реальной жизни
- Смеемся вместе: забавные анекдоты для любителей тонкого юмора
- "Не расчесывайте мне нервы": веселые анекдоты от настоящих одесситов
- Хит дня: девушка сплясала на крыше автомобиля
- "Усы Пескова проявились": в Сети стебутся над женой пресс-секретаря Путина
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- Украинские бойцы понесли потери на Донбассе
- Подменил Трампа: курьез с фото Путина в США "взорвал" Сеть
- В США необычный кандидат занял пост мэра
- Утренний позитив: свежая подборка забавных анекдотов
- Сушили лужи насосом: в Сети показали, как готовились к приезду президента
- Из Испании могут депортировать медведя: названа причина
- Белый дом готов поддержать выделение Украине $250 млн
- Сеть насмешила украинская реклама с использованием образа Ди Каприо
- Город мечты: мэр французского города запретил комаров
- Орбан выразил сомнение относительно реалистичности стремлений Украины стать
Оставьте свой комментарий