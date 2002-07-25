Раздел: Общество
На Киевщине открыли мемориал в честь Героев Небесной сотни
Мемориальную доску разместили в сквере "Небесної варти".
В городе Вишневое установили мемориальную доску в честь активистов и жертв Евромайдана.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua.
"18 февраля я был раненым на Майдане, потом - две операции здесь в Киеве, затем - в Чехии еще операция. А потом приехал уже в Вишневое", - рассказывает о себе инициатор мемориала активист Александр Жамойдо.
Читайте также: В столице временно разберут мемориал Небесной сотни
Создание комплекса профинансировал как сам активист - средствами для помощи при ранении на Майдане, так и Вишневый городской совет и общественная организация "Ліга Нескорених”.
В городе Вишневое установили мемориальную доску в честь активистов и жертв Евромайдана.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua.
"18 февраля я был раненым на Майдане, потом - две операции здесь в Киеве, затем - в Чехии еще операция. А потом приехал уже в Вишневое", - рассказывает о себе инициатор мемориала активист Александр Жамойдо.
Читайте также: В столице временно разберут мемориал Небесной сотни
Создание комплекса профинансировал как сам активист - средствами для помощи при ранении на Майдане, так и Вишневый городской совет и общественная организация "Ліга Нескорених”.
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