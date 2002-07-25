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Раздел: Общество  
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На Киевщине открыли мемориал в честь Героев Небесной сотни

На Киевщине открыли мемориал в честь Героев Небесной сотниМемориальную доску разместили в сквере "Небесної варти".

В городе Вишневое установили мемориальную доску в честь активистов и жертв Евромайдана.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua.

"18 февраля я был раненым на Майдане, потом - две операции здесь в Киеве, затем - в Чехии еще операция. А потом приехал уже в Вишневое", - рассказывает о себе инициатор мемориала активист Александр Жамойдо.

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Создание комплекса профинансировал как сам активист - средствами для помощи при ранении на Майдане, так и Вишневый городской совет и общественная организация "Ліга Нескорених”.

На Киевщине открыли мемориал в честь Героев Небесной сотни
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 Теги: Киевщина, мемориал

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Сегодня, 21:58 » Автор: Едгар Букмирза
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