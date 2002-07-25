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Мать Кольченко рассказала о встрече с сыном
К Александру Кольченко физическое насилие не применяется.
Лариса Кольченко, мать незаконно осужденного в России за якобы терроризм крымчанина Александра Кольченко, получила возможность встретится с сыном в колонии. В Челябинской области она провела три дня.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
Как сообщает Радио Свобода, Лариса Кольченко сообщила, что сын выглядит плохо, но начал набирать вес после прекращения голодовки, которую он объявлял, поддержав акцию другого узника Кремля — Олега Сенцова. Крымский кинорежиссер голодает уже 79 дней.
«Он очень худой, бледный. Пыталась его как-то подкормить за эти три дня. Буду надеяться, что ему станет лучше», — сообщила мама политузника и добавила, что из-за нехватки информации Александр очень интересуется тем, что происходит в аннексирована Крыму и на материковой части Украины.
«О друзьях и подругах расспрашивал, что происходит на материковой Украине. Пыталась донести до него эту информацию … Он не знает, что происходит в Крыму и на материковой Украине. Рассказывала о строительстве Керченского моста», — рассказала Лариса Кольченко.
Читайте также: Кольченко встретился с матерью. Видео
По ее словам, к сыну осужденные относятся нормально, но бывают инциденты с администрацией. Она также уточнила, что к Александру Кольченко физическое насилие не применяется и добавила, что надеется только на обмен сына.
Лариса Кольченко, мать незаконно осужденного в России за якобы терроризм крымчанина Александра Кольченко, получила возможность встретится с сыном в колонии. В Челябинской области она провела три дня.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
Как сообщает Радио Свобода, Лариса Кольченко сообщила, что сын выглядит плохо, но начал набирать вес после прекращения голодовки, которую он объявлял, поддержав акцию другого узника Кремля — Олега Сенцова. Крымский кинорежиссер голодает уже 79 дней.
«Он очень худой, бледный. Пыталась его как-то подкормить за эти три дня. Буду надеяться, что ему станет лучше», — сообщила мама политузника и добавила, что из-за нехватки информации Александр очень интересуется тем, что происходит в аннексирована Крыму и на материковой части Украины.
«О друзьях и подругах расспрашивал, что происходит на материковой Украине. Пыталась донести до него эту информацию … Он не знает, что происходит в Крыму и на материковой Украине. Рассказывала о строительстве Керченского моста», — рассказала Лариса Кольченко.
Читайте также: Кольченко встретился с матерью. Видео
По ее словам, к сыну осужденные относятся нормально, но бывают инциденты с администрацией. Она также уточнила, что к Александру Кольченко физическое насилие не применяется и добавила, что надеется только на обмен сына.
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