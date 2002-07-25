» » Мать Кольченко рассказала о встрече с сыном
Раздел: Общество  
0

Мать Кольченко рассказала о встрече с сыном

Мать Кольченко рассказала о встрече с сыномК Александру Кольченко физическое насилие не применяется.

Лариса Кольченко, мать незаконно осужденного в России за якобы терроризм крымчанина Александра Кольченко, получила возможность встретится с сыном в колонии. В Челябинской области она провела три дня.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.

Как сообщает Радио Свобода, Лариса Кольченко сообщила, что сын выглядит плохо, но начал набирать вес после прекращения голодовки, которую он объявлял, поддержав акцию другого узника Кремля — Олега Сенцова. Крымский кинорежиссер голодает уже 79 дней.

«Он очень худой, бледный. Пыталась его как-то подкормить за эти три дня. Буду надеяться, что ему станет лучше», — сообщила мама политузника и добавила, что из-за нехватки информации Александр очень интересуется тем, что происходит в аннексирована Крыму и на материковой части Украины.

«О друзьях и подругах расспрашивал, что происходит на материковой Украине. Пыталась донести до него эту информацию … Он не знает, что происходит в Крыму и на материковой Украине. Рассказывала о строительстве Керченского моста», — рассказала Лариса Кольченко.

Читайте также: Кольченко встретился с матерью. Видео

По ее словам, к сыну осужденные относятся нормально, но бывают инциденты с администрацией. Она также уточнила, что к Александру Кольченко физическое насилие не применяется и добавила, что надеется только на обмен сына.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Кольченко, Мать, встреча

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:28 » Автор: Едгар Букмирза
     9
     0

Похожие новости по теме

Стало известно о состоянии здоровья Кольченко Стало известно о состоянии здоровья Кольченко

После окончания голодовки Кольченко прошел общеклиническое обследование.

В России Сенцова и Кольченко официально признали украинцами В России Сенцова и Кольченко официально признали украинцами

Украинских политзаключенных спустя два года признали украинцами.

Где отбывают наказание украинские политзаключенные, осужденные в РФ Где отбывают наказание украинские политзаключенные, осужденные в РФ

Все украинские политзаключенные были отправлены в Сибирь для отбывания наказания, а в случае заболевания не получают медицинскую помощь.

Активисты в Киеве поздравили Кольченко с днем рождения Активисты в Киеве поздравили Кольченко с днем рождения

На Софиевской площади в Киеве активисты устроили акцию "С днем ​​рождения, Саша".

Суд по делу Сенцова-Кольченко будет закрытым Суд по делу Сенцова-Кольченко будет закрытым

На заседании интересы украинцев будут представлять другие адвокаты.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх