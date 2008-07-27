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Раздел: Общество  
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Киевлян возмутил очередной "герой парковки"

Киевлян возмутил очередной "герой парковки"В центре Киева водитель элитном авто занял сразу два места для инвалидов.

В центре столицы на улице Мечникова водитель Opel Insignia припарковал свое авто сразу на два места, предназначенные для людей с инвалидностью.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Работники полиции зафиксировали правонарушение.

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Авто, стоимость которого в зависимости от комплектация составляет от 700 000 до миллиона гривен, оперативно эвакуировали на штрафстоянку.

Киевлян возмутил очередной "герой парковки"
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 Теги: Киев, автохам

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Сегодня, 17:26 » Автор: Ирина Шевченко
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