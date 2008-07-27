Раздел: Общество
Киевлян возмутил очередной "герой парковки"
В центре Киева водитель элитном авто занял сразу два места для инвалидов.
В центре столицы на улице Мечникова водитель Opel Insignia припарковал свое авто сразу на два места, предназначенные для людей с инвалидностью.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Работники полиции зафиксировали правонарушение.
Читайте также: В Одессе трагически погибла женщина
Авто, стоимость которого в зависимости от комплектация составляет от 700 000 до миллиона гривен, оперативно эвакуировали на штрафстоянку.
В центре столицы на улице Мечникова водитель Opel Insignia припарковал свое авто сразу на два места, предназначенные для людей с инвалидностью.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Работники полиции зафиксировали правонарушение.
Читайте также: В Одессе трагически погибла женщина
Авто, стоимость которого в зависимости от комплектация составляет от 700 000 до миллиона гривен, оперативно эвакуировали на штрафстоянку.
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