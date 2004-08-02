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Раздел: Общество  
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"Под кайфом": в Запорожье водитель-наркоман возил пассажиров

"Под кайфом": в Запорожье водитель-наркоман возил пассажировВыяснилось, что маршрутка была неисправна

В Запорожье полиция остановила водителя городской маршрутки, который был под воздействием метадона. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Инцидент произошел в среду, 1 августа. При плановой проверке транспортных средств, которые перевозят пассажиров, патрульные полицейские заметили, что водитель ведет себя неадекватно. Заподозрив его в приеме алкогольных напитков, они отправили водителя в медицинское учреждение для обследования.

Выяснилось, что 39-летний мужчина находился под воздействием наркотических средств. По заключению врача, который проводил обследование, в анализах водителя обнаружили наркотическое вещество метадон.

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У водителя изъяли водительское удостоверение, составили два протокола и отстранили от управления транспортным средством. При проверке оказалось, что микроавтобус, которым перевозились пассажиры, имеет технические неисправности и не соответствует требованиям технической эксплуатации.
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 Теги: Запорожье, маршрутка

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Сегодня, 07:20 » Автор: Татьяна Ларина
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