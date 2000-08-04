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Украинцам рассказали о погоде на субботу

Украинцам рассказали о погоде на субботуТемпература воздуха поднимется выше +30 градусов

В субботу, 4 августа, в Украине сохранится сухая и жаркая погода. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Синоптики сообщают, что в субботу во всех регионах страны будет солнечно. Осадки не прогнозируются.

На востоке страны температура воздуха поднимется выше +30 градусов. Местами возможна небольшая облачность. В Донецкой и Луганской области +29 +32 градуса днем, ночью от +19 до +21 градуса.

На севере страны сухо и ясно. Возможен небольшой мелкий дождь в Черниговской области ночью. Температура воздуха днем +27 +29 градусов, ночью +17 +19 градусов.

На юге будет жарко. В Херсоне до +33 градусов, в Николаеве +30 +32, в Одессе +28 +30 градусов. Ночная температура опустится до +19 +22 градусов.

В западных регионах сухо и солнечно. Столбики термометров днем покажут +28 +30 градусов. В Ужгороде до +32, в Хмельницком, Ровно и Луцке +30 +31 градус. Ночью будет прохладнее, +17 +19 градусов.

В центральной части Украины сухо, местами возможна небольшая облачность. Температура воздуха днем составит +29 +31 градус, ночная +17 +20 градусов.

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В столице 4 августа будет солнечно и ясно, без осадков. Дневная температура воздуха будет колебаться от +29 до +31 градуса, ночная от +18 до +20 градусов.
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 Теги: погода, выходные

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Вчера, 23:36 » Автор: Татьяна Ларина
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