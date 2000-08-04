Раздел: Общество
Украинцам рассказали о погоде на субботу
Температура воздуха поднимется выше +30 градусов
В субботу, 4 августа, в Украине сохранится сухая и жаркая погода. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Синоптики сообщают, что в субботу во всех регионах страны будет солнечно. Осадки не прогнозируются.
На востоке страны температура воздуха поднимется выше +30 градусов. Местами возможна небольшая облачность. В Донецкой и Луганской области +29 +32 градуса днем, ночью от +19 до +21 градуса.
На севере страны сухо и ясно. Возможен небольшой мелкий дождь в Черниговской области ночью. Температура воздуха днем +27 +29 градусов, ночью +17 +19 градусов.
На юге будет жарко. В Херсоне до +33 градусов, в Николаеве +30 +32, в Одессе +28 +30 градусов. Ночная температура опустится до +19 +22 градусов.
В западных регионах сухо и солнечно. Столбики термометров днем покажут +28 +30 градусов. В Ужгороде до +32, в Хмельницком, Ровно и Луцке +30 +31 градус. Ночью будет прохладнее, +17 +19 градусов.
В центральной части Украины сухо, местами возможна небольшая облачность. Температура воздуха днем составит +29 +31 градус, ночная +17 +20 градусов.
Читайте также: Украинцам обещают метель с мокрым снегом
В столице 4 августа будет солнечно и ясно, без осадков. Дневная температура воздуха будет колебаться от +29 до +31 градуса, ночная от +18 до +20 градусов.
В субботу, 4 августа, в Украине сохранится сухая и жаркая погода. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Синоптики сообщают, что в субботу во всех регионах страны будет солнечно. Осадки не прогнозируются.
На востоке страны температура воздуха поднимется выше +30 градусов. Местами возможна небольшая облачность. В Донецкой и Луганской области +29 +32 градуса днем, ночью от +19 до +21 градуса.
На севере страны сухо и ясно. Возможен небольшой мелкий дождь в Черниговской области ночью. Температура воздуха днем +27 +29 градусов, ночью +17 +19 градусов.
На юге будет жарко. В Херсоне до +33 градусов, в Николаеве +30 +32, в Одессе +28 +30 градусов. Ночная температура опустится до +19 +22 градусов.
В западных регионах сухо и солнечно. Столбики термометров днем покажут +28 +30 градусов. В Ужгороде до +32, в Хмельницком, Ровно и Луцке +30 +31 градус. Ночью будет прохладнее, +17 +19 градусов.
В центральной части Украины сухо, местами возможна небольшая облачность. Температура воздуха днем составит +29 +31 градус, ночная +17 +20 градусов.
Читайте также: Украинцам обещают метель с мокрым снегом
В столице 4 августа будет солнечно и ясно, без осадков. Дневная температура воздуха будет колебаться от +29 до +31 градуса, ночная от +18 до +20 градусов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
202
0
Также советуем посмотреть
- Хит Сети: американка устроила драку на борту самолета
- "Мой лучший друг - кровать": смешные приколы из реальной жизни
- Отдохни в "пончике": китайцы построили необычный отель
- "Боги маркетинга": свежая подборка смешных фотоприколов
- В Киеве прошла репетиция парада ко Дню Независимости
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих оптимистов
- Забавные фотографии из серии "Мама, я спортсмен"
- Зона ООС: опубликованы потери среди военных и мирных за 2018 год
- "Милый и пухлый": канадская бабушка дала отпор медведю
- Украинский привкус «Манафорт-гейта»
- Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
- З політичними аналітиками треба щось робити
- Технологи слетаются в Украину
- Сотрудничество с террористами – не оппозиционная деятельность
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- Почему бойцы АТО стреляют друг в друга
- Осужденный в Украине россиянин написал письмо Путину
- Добро має бути з кулаками
- Боевики запретили наблюдателям ОБСЕ проезжать через блокпост
- "Я воздушно-припадочная": смешные приколы о непредсказуемых женщинах
- Суд над Манафортом: можливі наслідки для України
- В УПЦ КП говорят, что СМИ неправильно трактовали слова Филарета
- По поводу гибели российских журналистов
- КПВВ Станица Луганская планируют закрыть на ремонт
- Причин недовіри до Мінфіну немає
- Курьез дня: американец проехался в метро на собственном диване
- Киев: газовая комбинация с реальной прибылью
- Боевики ранили четверых украинских военных на Донбассе
- Когда начнется замена маршруток на автобусы
- Утренний позитив: свежая порция забавных приколов
Оставьте свой комментарий