Раздел: Общество
Под Киевом пройдет масштабный фестиваль «Былины Древнего Киева»
Гостей ждет много развлечений.
11-12 августа «Парк Киевская Русь» приглашает всех на фестиваль «Былины Древнего Киева», передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«На протяжении двух дней гостей ожидает насыщенная театрализованная программа, средневековые баталии, увлекательная авторская постановка с элементами конно-трюкового шоу «Русь и степь», а также множество развлечений, мастер-классов, вкусные блюда на костре и славянские напитки», - говорится в сообщении.
Отмечается, что фестиваль традиционно начнется торжественным открытием с участием исторических персонажей, парадом княжеских флагов и впечатляющей конной лавой.
В течение двух дней гости смогут почувствовать себя не только зрителями, но и частью жизни средневекового города. Взрослых и деток пригласят принять участие в играх, танцевальных флеш-мобах, перетягивании каната и хороводах. Также можно будет прокатиться на лошадях, пострелять из лука, полетать на канатном спуске, отчеканить монетку «на счастье», сделать изделие у гончара, переоблачиться в жителя Древнего Киева в княжеской костюмерной, посетить музеи на территории и отдохнуть у Лесного озера
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Древний Киев открывается в 10:00, программа начнется в 14:00. Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен недалеко от Киева — всего в 45 минутах езды — в с. Копачов Обуховского района Киевской области. Цена билета: полный билет для взрослого — 250 грн., для пенсионеров и студентов — 100 грн., для школьников — 50 грн., дошкольники — бесплатно.
11-12 августа «Парк Киевская Русь» приглашает всех на фестиваль «Былины Древнего Киева», передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«На протяжении двух дней гостей ожидает насыщенная театрализованная программа, средневековые баталии, увлекательная авторская постановка с элементами конно-трюкового шоу «Русь и степь», а также множество развлечений, мастер-классов, вкусные блюда на костре и славянские напитки», - говорится в сообщении.
Отмечается, что фестиваль традиционно начнется торжественным открытием с участием исторических персонажей, парадом княжеских флагов и впечатляющей конной лавой.
В течение двух дней гости смогут почувствовать себя не только зрителями, но и частью жизни средневекового города. Взрослых и деток пригласят принять участие в играх, танцевальных флеш-мобах, перетягивании каната и хороводах. Также можно будет прокатиться на лошадях, пострелять из лука, полетать на канатном спуске, отчеканить монетку «на счастье», сделать изделие у гончара, переоблачиться в жителя Древнего Киева в княжеской костюмерной, посетить музеи на территории и отдохнуть у Лесного озера
Читайте также: Осенний призыв-2018: кого заберут на службу
Древний Киев открывается в 10:00, программа начнется в 14:00. Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен недалеко от Киева — всего в 45 минутах езды — в с. Копачов Обуховского района Киевской области. Цена билета: полный билет для взрослого — 250 грн., для пенсионеров и студентов — 100 грн., для школьников — 50 грн., дошкольники — бесплатно.
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