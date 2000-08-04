» » Под Киевом пройдет масштабный фестиваль «Былины Древнего Киева»
Раздел: Общество  
0

Под Киевом пройдет масштабный фестиваль «Былины Древнего Киева»

Под Киевом пройдет масштабный фестиваль «Былины Древнего Киева»Гостей ждет много развлечений.

11-12 августа «Парк Киевская Русь» приглашает всех на фестиваль «Былины Древнего Киева», передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«На протяжении двух дней гостей ожидает насыщенная театрализованная программа, средневековые баталии, увлекательная авторская постановка с элементами конно-трюкового шоу «Русь и степь», а также множество развлечений, мастер-классов, вкусные блюда на костре и славянские напитки», - говорится в сообщении.

Отмечается, что фестиваль традиционно начнется торжественным открытием с участием исторических персонажей, парадом княжеских флагов и впечатляющей конной лавой.

В течение двух дней гости смогут почувствовать себя не только зрителями, но и частью жизни средневекового города. Взрослых и деток пригласят принять участие в играх, танцевальных флеш-мобах, перетягивании каната и хороводах. Также можно будет прокатиться на лошадях, пострелять из лука, полетать на канатном спуске, отчеканить монетку «на счастье», сделать изделие у гончара, переоблачиться в жителя Древнего Киева в княжеской костюмерной, посетить музеи на территории и отдохнуть у Лесного озера

Читайте также: Осенний призыв-2018: кого заберут на службу

Древний Киев открывается в 10:00, программа начнется в 14:00. Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен недалеко от Киева — всего в 45 минутах езды — в с. Копачов Обуховского района Киевской области. Цена билета: полный билет для взрослого — 250 грн., для пенсионеров и студентов — 100 грн., для школьников — 50 грн., дошкольники — бесплатно.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: фестиваль, Киевщина

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:53 » Автор: Анна Мартынова
     190
     0

Похожие новости по теме

Киевлянам подсказали, где провести Ивана Купала Киевлянам подсказали, где провести Ивана Купала

День Ивана Купала отмечается 7 июля.

В киевском парке Шевченко пройдет необычный фестиваль В киевском парке Шевченко пройдет необычный фестиваль

Фестиваль посвящен права детей.

Под Киевом пройдет уникальная выставка лошадей Под Киевом пройдет уникальная выставка лошадей

Выставка продлится два дня.

Самые яркие события этих выходных в Киеве Самые яркие события этих выходных в Киеве

Где стоит отдохнуть.

Под Киевом состоится необычный Международный чемпионат Под Киевом состоится необычный Международный чемпионат

Международный чемпионат по средневековому бою соберет участников из 10 стран.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх