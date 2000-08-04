Раздел: Общество
В Украине зафиксирован смертельный случай опасной инфекционной болезни
В Украину пришла смертоносная болезнь.
Центр общественного здоровья сообщил о первом летальном случае за 2018 год от опасного инфекционного заболевания листериоз. Отмечается, что заражение человека может происходить при контакте с инфицированными животными и птицами, при употреблении мясной или рыбной продукции без термической обработки или овощей и фруктов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"В 2018 году в Украине зафиксировано два случая заболевания листериозом: первый – во Львовской области, заболела женщина 1999 года рождения ангинозно-септической формой листериоза, после лечения в стационаре выздоровела. Второй случай – к сожалению, летальный, мужчина 1949 года в Киеве умер в июле 2018 от листериоза с поражением тканей головного мозга", – сказано в сообщении.
Отмечается, что с 2007 по 2017 год в Украине всего зарегистрировано 22 случая заболевания. Из них 11 – в 2017 году. Шестеро больных умерло, из них четверо – новорожденные дети.
Листериоз – это инфекционное заболевание, вызванное микроорганизмами Listeria monocytogenes. Бактерии широко распространены в природе, их находят в почве, песке, воде. Список источников весьма обширный – от диких грызунов до птиц.
"Болезнь характеризуется поражением центральной нервной системы, септическими проявлениями, абортами, маститами или протекает в форме бессимптомного носительства. По первыми симптомами она похожа на пищевое отравление. В случае прогрессирования болезни страдает центральная нервная система (головной мозг)", – пояснили в ведомстве.
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Восприимчивость к листерий у людей невысокая, потому что иммунная система умеет бороться с этими бактериями. Чтобы не заразиться, важно термически обрабатывать продукты, тщательно промывать овощи и фрукты.
Центр общественного здоровья сообщил о первом летальном случае за 2018 год от опасного инфекционного заболевания листериоз. Отмечается, что заражение человека может происходить при контакте с инфицированными животными и птицами, при употреблении мясной или рыбной продукции без термической обработки или овощей и фруктов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"В 2018 году в Украине зафиксировано два случая заболевания листериозом: первый – во Львовской области, заболела женщина 1999 года рождения ангинозно-септической формой листериоза, после лечения в стационаре выздоровела. Второй случай – к сожалению, летальный, мужчина 1949 года в Киеве умер в июле 2018 от листериоза с поражением тканей головного мозга", – сказано в сообщении.
Отмечается, что с 2007 по 2017 год в Украине всего зарегистрировано 22 случая заболевания. Из них 11 – в 2017 году. Шестеро больных умерло, из них четверо – новорожденные дети.
Листериоз – это инфекционное заболевание, вызванное микроорганизмами Listeria monocytogenes. Бактерии широко распространены в природе, их находят в почве, песке, воде. Список источников весьма обширный – от диких грызунов до птиц.
"Болезнь характеризуется поражением центральной нервной системы, септическими проявлениями, абортами, маститами или протекает в форме бессимптомного носительства. По первыми симптомами она похожа на пищевое отравление. В случае прогрессирования болезни страдает центральная нервная система (головной мозг)", – пояснили в ведомстве.
Читайте также: В Киеве разрушается исторический особняк
Восприимчивость к листерий у людей невысокая, потому что иммунная система умеет бороться с этими бактериями. Чтобы не заразиться, важно термически обрабатывать продукты, тщательно промывать овощи и фрукты.
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