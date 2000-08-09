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Раздел: Общество  
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В Киеве ищут мужчину, заклеивавшего веб-камеры в подъездах

В Киеве ищут мужчину, заклеивавшего веб-камеры в подъездах Обнародовано фото мужчины.

В Киеве на Борщаговке мужчина в подъездах домов заклеивал глазки веб-камеры, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Он был замечен в подъездах дома на улице Зодчих, 66. Жильцы дома просят оказать помощь в установлении личности для выяснения целей подозрительных действий.

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По одной из версий, таким образом проводилась подготовка к квартирной краже.

В Киеве ищут мужчину, заклеивавшего веб-камеры в подъездах
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 Теги: Киев, веб-камеры

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Сегодня, 10:50 » Автор: Анна Мартынова
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