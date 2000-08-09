Раздел: Общество
Коммунальщики показали, что киевляне выбрасывают в канализацию
В стоках ежедневно выгребают 10-12 тонн отходов.
К унитазу люди выбрасывают испорченные овощи и фрукты, тряпки, памперсы и пакеты. В уличную канализацию из-за небрежности порой попадают строительные отходы, шины и даже матрасы. Из-за недавние ливни в столичную канализацию попало несколько десятков тонн мусора, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
"Киевводоканал" обратился к жителям столицы с просьбой использовать унитаз по назначению. Ведь, по наблюдениям специалистов, к канализации сбрасывают все.
"Бревна очень большие, шины с машин, велосипеды... Плывет, что хочешь", - рассказывает Светлана. Она работает оператором решеток Бортнической станции аэрации.
По ее словам, ежедневно в рабочие станции выгребают 10-12 тонн отходов. В стоках можно найти все, что угодно.
После недавних ливней работникам приходилось руками вытаскивать мусор. В периодом дождей на станции выгребают 30 тонн отходов.
Там, где грабельное отделение 50 лет техноголом работает Анатолий Олейник. Он рассказывает, что специальные решетки собирают мусор, затем его высушивают, собирают и доставляют на мусоросжигательный завод.
"Оборудование здесь качественное, зарубежное, но постоянно ломается. Когда попадает сюда вишневая или сливовая косточка, то все выходит из строя. Также беда, когда попадает некий железный элемент, тогда мы страдаем как работники", - рассказывает технолог.
С тем, что такая решетка служит недолго, согласен и директор станции.
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"Срок службы решетки, вместо трех лет - полтора, может год. И снова нужно ремонтировать. На ремонт такой решетки нужно дать 300-350 до 400 тысяч гривен", - сообщает Владимир Бражник, директор Бортнической станции аэрации.
К унитазу люди выбрасывают испорченные овощи и фрукты, тряпки, памперсы и пакеты. В уличную канализацию из-за небрежности порой попадают строительные отходы, шины и даже матрасы. Из-за недавние ливни в столичную канализацию попало несколько десятков тонн мусора, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
"Киевводоканал" обратился к жителям столицы с просьбой использовать унитаз по назначению. Ведь, по наблюдениям специалистов, к канализации сбрасывают все.
"Бревна очень большие, шины с машин, велосипеды... Плывет, что хочешь", - рассказывает Светлана. Она работает оператором решеток Бортнической станции аэрации.
По ее словам, ежедневно в рабочие станции выгребают 10-12 тонн отходов. В стоках можно найти все, что угодно.
После недавних ливней работникам приходилось руками вытаскивать мусор. В периодом дождей на станции выгребают 30 тонн отходов.
Там, где грабельное отделение 50 лет техноголом работает Анатолий Олейник. Он рассказывает, что специальные решетки собирают мусор, затем его высушивают, собирают и доставляют на мусоросжигательный завод.
"Оборудование здесь качественное, зарубежное, но постоянно ломается. Когда попадает сюда вишневая или сливовая косточка, то все выходит из строя. Также беда, когда попадает некий железный элемент, тогда мы страдаем как работники", - рассказывает технолог.
С тем, что такая решетка служит недолго, согласен и директор станции.
Читайте также: Не рухнет: коммунальщики рассказали о состоянии моста Патона в Киеве
"Срок службы решетки, вместо трех лет - полтора, может год. И снова нужно ремонтировать. На ремонт такой решетки нужно дать 300-350 до 400 тысяч гривен", - сообщает Владимир Бражник, директор Бортнической станции аэрации.
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