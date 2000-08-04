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Раздел: Общество  
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В Киеве появились новые поля для футбола

В Киеве появились новые поля для футболаОни появились в Гидропарке.

Киев готовится к приему чемпионата Европы по мини-футболу, который пройдет с 12 по 18 августа. Гостями столицы станут сборные команды из 19 стран Европы, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigkiev.com.ua.

Как сообщает департамент молодежи и спорта на своей странице в Facebook, в преддверии чемпионата на Долобецком острове состоялось открытие тренировочного и игрового полей с искусственным покрытием.

В частности, в рамках подготовки к проведению мини-футбольного Евро-2018 состоялась реконструкция основного поля «Города спорта», на котором команды будут проводить подготовку к матчам.

Кроме того, на основной площадке «Гидропарк Арены» продолжается монтаж VIP-трибуны.

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Отметим, что первая игра чемпионата Европы по мини-футболу «Украина-Италия» состоится 12 августа в 22:00.
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 Теги: Киев, футбол

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Сегодня, 18:01 » Автор: Анна Мартынова
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