Раздел: Общество
В Киеве появились новые поля для футбола
Они появились в Гидропарке.
Киев готовится к приему чемпионата Европы по мини-футболу, который пройдет с 12 по 18 августа. Гостями столицы станут сборные команды из 19 стран Европы, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigkiev.com.ua.
Как сообщает департамент молодежи и спорта на своей странице в Facebook, в преддверии чемпионата на Долобецком острове состоялось открытие тренировочного и игрового полей с искусственным покрытием.
В частности, в рамках подготовки к проведению мини-футбольного Евро-2018 состоялась реконструкция основного поля «Города спорта», на котором команды будут проводить подготовку к матчам.
Кроме того, на основной площадке «Гидропарк Арены» продолжается монтаж VIP-трибуны.
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Отметим, что первая игра чемпионата Европы по мини-футболу «Украина-Италия» состоится 12 августа в 22:00.
Киев готовится к приему чемпионата Европы по мини-футболу, который пройдет с 12 по 18 августа. Гостями столицы станут сборные команды из 19 стран Европы, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigkiev.com.ua.
Как сообщает департамент молодежи и спорта на своей странице в Facebook, в преддверии чемпионата на Долобецком острове состоялось открытие тренировочного и игрового полей с искусственным покрытием.
В частности, в рамках подготовки к проведению мини-футбольного Евро-2018 состоялась реконструкция основного поля «Города спорта», на котором команды будут проводить подготовку к матчам.
Кроме того, на основной площадке «Гидропарк Арены» продолжается монтаж VIP-трибуны.
Читайте также: В Днепре один из домов украсил мурал с котом
Отметим, что первая игра чемпионата Европы по мини-футболу «Украина-Италия» состоится 12 августа в 22:00.
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