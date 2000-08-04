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Раздел: Общество  
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"Горы мусора": в Сети показали пугающие снимки оккупированного Крыма

"Горы мусора": в Сети показали пугающие снимки оккупированного КрымаКурортные города Крыма показали в новых снимках

Улицы разных городов оккупированного Россией Крыма просто утопают в мусоре. Об этом свидетельствуют фото, опубликованные в Twitter,
пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Так, жители Судака сообщают, что если бытовые отходы в прошлом году вывозили два раза в неделю, то теперь один раз в две недели.

Не лучше ситуация с вывозом мусора в Ялте.

"Новый полигон твёрдых бытовых отходов появился прямо на нижней набережной Ялты (судя по чёрным мешкам, сюда мусор свозится, а не отсюда вывозится). Ароматы инклюдед", - иронизирует блогер Wasily Crimea.

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"Севастополь. Обычное состояние аллеи по ул.Катерной. Обычное не вообще, а для периода родной гавани", - отмечает блогер RoksolanaToday&Крым.

"Горы мусора": в Сети показали пугающие снимки оккупированного Крыма
"Горы мусора": в Сети показали пугающие снимки оккупированного Крыма
"Горы мусора": в Сети показали пугающие снимки оккупированного Крыма
"Горы мусора": в Сети показали пугающие снимки оккупированного Крыма
"Горы мусора": в Сети показали пугающие снимки оккупированного Крыма
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 Теги: Крым, мусор

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Сегодня, 03:17 » Автор: Татьяна Ларина
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