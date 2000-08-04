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Раздел: Общество  
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В Киеве начнет работать многопрофильный культурный центр

В Киеве начнет работать многопрофильный культурный центрБудут работать различные кружки для детей и взрослых

В Днепровском районе Киева реконструируют здание на ул. Миропольская, 19 под многопрофильный культурный центр, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«Цель создания такого учреждения - осуществление культурно-просветительской деятельности путем подготовки и проведения культурных мероприятий, пропагандирующих лучшие образцы украинской и мировой культуры», - говорится в сообщении.

Заказчиком определена Днепровская РГА, которая должна до конца текущего года получить исходные данные для проектирования, определить генеральные проектную и подрядную строительные организации для выполнения реконструкции. Работы планируется осуществить в 2018-2020 годах.

В здании планируется разместить коммунальное театрально-зрелищное заведение культуры «Театр украинской традиции «Зеркало».

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Кроме того, в культурном центре будет организована работа кружков для детей и взрослых по разным художественным направлениям: хореография, вокальное, театральное, изобразительное искусство и тому подобное.
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 Теги: Киев, Культурный центр

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Сегодня, 16:35 » Автор: Анна Мартынова
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