Раздел: Общество
В оккупированном Крыму пропал крымский татарин
Похищения крымских татар в Крыму начались в марте 2014 года.
В аннексированном Крыму исчез 20-летний крымский татарин Эйнар Эюпов, сообщает "КрымSOS" со ссылкой на сообщения крымчан в Фейсбуке и Инстаграме.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на graniru.org.
Как уточняет коллаборационистский сайт "FORPOST Севастополь", Эюпов - житель села Красный Мак Бахчисарайского района. 6 августа около 11-12 часов дня он ушел на работу, однако там не появился. Телефон Эюпова недоступен. Его двоюродная сестра написала в одной из соцсетей, что "всех знакомых, всех родственников обзвонили, больницы, морги - пока без известий".
ВК-страницей молодого человека последний раз пользовались 6 августа в 11:58 с мобильного телефона.
"Перед пропажей парень не находился в ссоре ни с родителями, ни с девушкой, ни с друзьями", - говорится в объявлении о пропаже. В поисках Эюпова участвует российское МВД.
Эюпов был одет в белую футболку и шорты, на руке у него татуировка "полульва". У пропавшего бы с собой серый рюкзак. Рост молодого человека около 175 сантиметров. Что-либо знающих о его местонахождении просят звонить по номеру +79788387592.
Читайте также: В оккупированном Крыму пропал еще один крымский татарин
Похищения крымских татар в Крыму начались в марте 2014 года, еще до формальной аннексии полуострова. Осенью 2014-го, одновременно с началом фабрикации против уголовных дел против крымских татар, исчезновения прекратились, но однако летом следующего года начались вновь. Всего с момента аннексии Крыма на полуострове исчезли более 44 его жителей, 17 из них впоследствии нашлись, 19 считаются пропавшими без вести, шестеро были найдены мертвыми, двое оказались в местах лишения свободы. В октябре прошлого года власти сообшили родственникам одного из пропавших, Лемара Алядинова, приехавшего в Крым из Узбекистана, что он якобы скончался в 2014 году и тогда же был похоронен.
В аннексированном Крыму исчез 20-летний крымский татарин Эйнар Эюпов, сообщает "КрымSOS" со ссылкой на сообщения крымчан в Фейсбуке и Инстаграме.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на graniru.org.
Как уточняет коллаборационистский сайт "FORPOST Севастополь", Эюпов - житель села Красный Мак Бахчисарайского района. 6 августа около 11-12 часов дня он ушел на работу, однако там не появился. Телефон Эюпова недоступен. Его двоюродная сестра написала в одной из соцсетей, что "всех знакомых, всех родственников обзвонили, больницы, морги - пока без известий".
ВК-страницей молодого человека последний раз пользовались 6 августа в 11:58 с мобильного телефона.
"Перед пропажей парень не находился в ссоре ни с родителями, ни с девушкой, ни с друзьями", - говорится в объявлении о пропаже. В поисках Эюпова участвует российское МВД.
Эюпов был одет в белую футболку и шорты, на руке у него татуировка "полульва". У пропавшего бы с собой серый рюкзак. Рост молодого человека около 175 сантиметров. Что-либо знающих о его местонахождении просят звонить по номеру +79788387592.
Читайте также: В оккупированном Крыму пропал еще один крымский татарин
Похищения крымских татар в Крыму начались в марте 2014 года, еще до формальной аннексии полуострова. Осенью 2014-го, одновременно с началом фабрикации против уголовных дел против крымских татар, исчезновения прекратились, но однако летом следующего года начались вновь. Всего с момента аннексии Крыма на полуострове исчезли более 44 его жителей, 17 из них впоследствии нашлись, 19 считаются пропавшими без вести, шестеро были найдены мертвыми, двое оказались в местах лишения свободы. В октябре прошлого года власти сообшили родственникам одного из пропавших, Лемара Алядинова, приехавшего в Крым из Узбекистана, что он якобы скончался в 2014 году и тогда же был похоронен.
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