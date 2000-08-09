Раздел: Общество
Медовый Спас: основные традиции праздника
Чего нельзя делать.
14 августа, украинцы будут праздновать Медовый Спас, в народе – Маковея. Традиционно в церквях святят воду, цветы и мак. С этого дня также начинается Успенский пост – он продлится две недели, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Ранее в этот день наши предки начинали собирать мед с пасек и соты в улье. Все собирались возле водоемов, ели мед, пели песни. Обязательно пекли изделия с маком. Особых запретов в Медовый Спас нет. Церковь дает почти полную свободу действий, но есть некоторые народные приметы.
Нельзя злиться и ругаться
Особенно с близкими и родственниками. Считается, что в этот день все негативные пожелания в адрес других людей вернутся сторицей.
Не стоит купаться
Люди верили, что на Медовый Спас заканчивается лето. Можно утонуть или заболеть. Это связано с тем, что ночи становились прохладными.
Нельзя громко говорить, громко праздновать
Пчелы на это плохо реагируют. Поскольку в этот день собирали мед, шум усложнял процедуру.
Читайте также: Под Киевом пациенты "реабилитационного центра" заявили в полицию
Не надо работать и убирать в доме
Это лучше завершить накануне. Как и в любой церковный праздник, люди должны отдыхать.
14 августа, украинцы будут праздновать Медовый Спас, в народе – Маковея. Традиционно в церквях святят воду, цветы и мак. С этого дня также начинается Успенский пост – он продлится две недели, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Ранее в этот день наши предки начинали собирать мед с пасек и соты в улье. Все собирались возле водоемов, ели мед, пели песни. Обязательно пекли изделия с маком. Особых запретов в Медовый Спас нет. Церковь дает почти полную свободу действий, но есть некоторые народные приметы.
Медовый Спас: что нельзя делать 14 августа
Нельзя злиться и ругаться
Особенно с близкими и родственниками. Считается, что в этот день все негативные пожелания в адрес других людей вернутся сторицей.
Не стоит купаться
Люди верили, что на Медовый Спас заканчивается лето. Можно утонуть или заболеть. Это связано с тем, что ночи становились прохладными.
Нельзя громко говорить, громко праздновать
Пчелы на это плохо реагируют. Поскольку в этот день собирали мед, шум усложнял процедуру.
Читайте также: Под Киевом пациенты "реабилитационного центра" заявили в полицию
Не надо работать и убирать в доме
Это лучше завершить накануне. Как и в любой церковный праздник, люди должны отдыхать.
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