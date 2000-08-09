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Медовый Спас: основные традиции праздника

Медовый Спас: основные традиции праздникаЧего нельзя делать.

14 августа, украинцы будут праздновать Медовый Спас, в народе – Маковея. Традиционно в церквях святят воду, цветы и мак. С этого дня также начинается Успенский пост – он продлится две недели, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Ранее в этот день наши предки начинали собирать мед с пасек и соты в улье. Все собирались возле водоемов, ели мед, пели песни. Обязательно пекли изделия с маком. Особых запретов в Медовый Спас нет. Церковь дает почти полную свободу действий, но есть некоторые народные приметы.

Медовый Спас: что нельзя делать 14 августа


Нельзя злиться и ругаться

Особенно с близкими и родственниками. Считается, что в этот день все негативные пожелания в адрес других людей вернутся сторицей.

Не стоит купаться

Люди верили, что на Медовый Спас заканчивается лето. Можно утонуть или заболеть. Это связано с тем, что ночи становились прохладными.

Нельзя громко говорить, громко праздновать

Пчелы на это плохо реагируют. Поскольку в этот день собирали мед, шум усложнял процедуру.

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Не надо работать и убирать в доме

Это лучше завершить накануне. Как и в любой церковный праздник, люди должны отдыхать.
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 Теги: Медовый Спас, праздник

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Сегодня, 09:07 » Автор: Анна Мартынова
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