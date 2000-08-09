Раздел: Общество
На киевской Троещине демонтируют детскую площадку
Площадка находится в аварийном состоянии.
Детскую площадку во дворе по ул. Закревского, 71, демонтируют, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Площадка находится в аварийном состоянии, в связи с чем принято решение о ее демонтаже.
Читайте также: В Киеве «герой парковки» заблокировал дорогу и пешеходам, и автомобилям
Коммунальщики уберут площадку и комплексно благоустроят территорию.
Детскую площадку во дворе по ул. Закревского, 71, демонтируют, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Площадка находится в аварийном состоянии, в связи с чем принято решение о ее демонтаже.
Читайте также: В Киеве «герой парковки» заблокировал дорогу и пешеходам, и автомобилям
Коммунальщики уберут площадку и комплексно благоустроят территорию.
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