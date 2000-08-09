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Раздел: Общество  
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На киевской Троещине демонтируют детскую площадку

На киевской Троещине демонтируют детскую площадкуПлощадка находится в аварийном состоянии.

Детскую площадку во дворе по ул. Закревского, 71, демонтируют, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Площадка находится в аварийном состоянии, в связи с чем принято решение о ее демонтаже.

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Коммунальщики уберут площадку и комплексно благоустроят территорию.
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 Теги: Киев, Троещина

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Сегодня, 10:40 » Автор: Анна Мартынова
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