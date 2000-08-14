Раздел: Общество
В Киеве этим вечером перекроют Крещатик
Будут проводить репетицию парада.
В Киеве в четверг, 16 августа, из-за проведения тренировок парадных расчетов с 22:00 до 24:00 будет закрыто движение транспорта по ул. Крещатик, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.юа.
Движение автобусов маршрута № 114 организовано:
от ул. Милославской до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского;
от железнодорожного вокзала "Центральный" – ул. Симона Петлюры –бульв. Т. Шевченко (разворот на пересечении с ул. Пушкинской) –бульв. Т. Шевченко – ул. Владимирская – Владимирский проезд – ул. Большая Житомирская – ул. Владимирская – бульв. Т. Шевченко – ул. Симона Петлюры – железнодорожный вокзал "Центральный".
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Движение автобусов маршрута № 24 организовано:
от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метрополитена "Площадь Льва Толстого";
от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской пл.
Напомним, в День независимости, 24 августа с 8:00 до завершения торжественных мероприятий в центре столицы будут временно закрыты входы и выходы из станций метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" на ул. Институтскую.
В Киеве в четверг, 16 августа, из-за проведения тренировок парадных расчетов с 22:00 до 24:00 будет закрыто движение транспорта по ул. Крещатик, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.юа.
Движение автобусов маршрута № 114 организовано:
от ул. Милославской до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского;
от железнодорожного вокзала "Центральный" – ул. Симона Петлюры –бульв. Т. Шевченко (разворот на пересечении с ул. Пушкинской) –бульв. Т. Шевченко – ул. Владимирская – Владимирский проезд – ул. Большая Житомирская – ул. Владимирская – бульв. Т. Шевченко – ул. Симона Петлюры – железнодорожный вокзал "Центральный".
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
Движение автобусов маршрута № 24 организовано:
от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метрополитена "Площадь Льва Толстого";
от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской пл.
Напомним, в День независимости, 24 августа с 8:00 до завершения торжественных мероприятий в центре столицы будут временно закрыты входы и выходы из станций метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" на ул. Институтскую.
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