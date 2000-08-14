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Раздел: Общество  
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В Киеве этим вечером перекроют Крещатик

В Киеве этим вечером перекроют КрещатикБудут проводить репетицию парада.

В Киеве в четверг, 16 августа, из-за проведения тренировок парадных расчетов с 22:00 до 24:00 будет закрыто движение транспорта по ул. Крещатик, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.юа.

Движение автобусов маршрута № 114 организовано:

от ул. Милославской до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского;
от железнодорожного вокзала "Центральный" – ул. Симона Петлюры –бульв. Т. Шевченко (разворот на пересечении с ул. Пушкинской) –бульв. Т. Шевченко – ул. Владимирская – Владимирский проезд – ул. Большая Житомирская – ул. Владимирская – бульв. Т. Шевченко – ул. Симона Петлюры – железнодорожный вокзал "Центральный".

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Движение автобусов маршрута № 24 организовано:

от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метрополитена "Площадь Льва Толстого";
от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской пл.
Напомним, в День независимости, 24 августа с 8:00 до завершения торжественных мероприятий в центре столицы будут временно закрыты входы и выходы из станций метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" на ул. Институтскую.
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 Теги: Киев, Крещатик

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Сегодня, 16:35 » Автор: Анна Мартынова
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