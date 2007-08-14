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Раздел: Общество  
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Киев украсили необычные арт-объекты

Киев украсили необычные арт-объектыВыглядит очень необычно.

В Киеве появился новый арт-объект. Его проектированием и дизайном занимался известный украинский скульптор Константин Скритуцкий, из-под чьих умелых рук вышли арт-объекты Пейзажной аллеи, «Ёжик в тумане», «Кот из вилок», «Летающая корова», «Балерина» и др, передает Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.org.

Кроме «Лав-горняток», сквер также обустроили дизайнерскими скамейками - теперь в самом центре Киева появилось уютное место для отдыха и встреч с друзьями.

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Сквер на Прорезной стал первым в проекте по обустройству мест для отдыха и общения, который начали организаторы инициативы «За живое общение», основанной брендом Jacobs. Новые дизайнерские лавочки до конца лета появятся и в других скверах Киева, а также в Донецке, Харькове, Одессе и Львове.

Киев украсили необычные арт-объекты
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 Теги: Киев, арт-объекты

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Сегодня, 09:39 » Автор: Анна Мартынова
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