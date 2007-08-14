» » В Киеве подростки устроили опасное развлечение на 25-ом этаже
Раздел: Общество  
0

В Киеве подростки устроили опасное развлечение на 25-ом этаже

В Киеве подростки устроили опасное развлечение на 25-ом этажеДети ходили по карнизу.

Дети забрались на карниз балкона на 25 этаже, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Очевидцы запечатлели, как по карнизу балкона верхнего этажа высотки ходят двое подростков.

Читайте также: Архитектор предупредил о последствиях частых наводнений в Киеве

Также горожане не исключают, что это могли быть домушники.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, подростки

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:08 » Автор: Анна Мартынова
     972
     0

Похожие новости по теме

Архитектор предупредил о последствиях частых наводнений в Киеве Архитектор предупредил о последствиях частых наводнений в Киеве

Киев страдает от непогоды.

Пользователей Сети возмутило экстремальное развлечение киевских подростков Пользователей Сети возмутило экстремальное развлечение киевских подростков

Дети рискуют жизнью.

Громкие крики ребенка с балкона переполошили киевлян Громкие крики ребенка с балкона переполошили киевлян

Дети на целый день остались одни.

В Киеве спасатели сняли с балкона 22-го этажа юного романтика В Киеве спасатели сняли с балкона 22-го этажа юного романтика

Парень хотел сфотографировать рассвет.

Упав с балкона, в Крыму разбились дети. На руководство санатория завели дело Упав с балкона, в Крыму разбились дети. На руководство санатория завели дело

Не приходя в сознание, десятилетняя девочка после обрушения балкона в крымском санатории, скончалась в больнице. Еще одна получила травмы средней тяжести. Как сообщает пресс-центр прокуратуры АР Крым, по факту чрезвычайного происшествия в детском санатории начато уголовное производство. Расследование досудебное проводит

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх