В Киеве подростки устроили опасное развлечение на 25-ом этаже

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Не приходя в сознание, десятилетняя девочка после обрушения балкона в крымском санатории, скончалась в больнице. Еще одна получила травмы средней тяжести. Как сообщает пресс-центр прокуратуры АР Крым, по факту чрезвычайного происшествия в детском санатории начато уголовное производство. Расследование досудебное проводит