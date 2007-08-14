Раздел: Общество
В Киеве подростки устроили опасное развлечение на 25-ом этаже
Дети ходили по карнизу.
Дети забрались на карниз балкона на 25 этаже, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Очевидцы запечатлели, как по карнизу балкона верхнего этажа высотки ходят двое подростков.
Читайте также: Архитектор предупредил о последствиях частых наводнений в Киеве
Также горожане не исключают, что это могли быть домушники.
Дети забрались на карниз балкона на 25 этаже, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Очевидцы запечатлели, как по карнизу балкона верхнего этажа высотки ходят двое подростков.
Читайте также: Архитектор предупредил о последствиях частых наводнений в Киеве
Также горожане не исключают, что это могли быть домушники.
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