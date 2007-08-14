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Раздел: Общество  
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В Киеве на Алмазова устанавливают парковочные «карманы»

В Киеве на Алмазова устанавливают парковочные «карманы» Они уже были установлены на улицах Богдана Хмельницкого и Парково-Сырецкой.

Как сообщает пресс-служба «Киевавтодора», парковки автотранспорта вдоль дорог создают немало неудобств всем участникам дорожного движения. Особенно остро эта проблема касается центральной части столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Большой Киев.

«Один из возможных вариантов улучшения ситуации – это устройства парковочных карманов. Летом первые такие места для парковки в качестве эксперимента были устроены на ул. Богдана Хмельницкого и ул. Парково-Сырецкой», - говорится в сообщении.

Сейчас дорожники завершают устройство нескольких парковочных карманов на ул. Генерала Алмазова.

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В компании отметили, что по поручению мэра Виталия Кличко, работы по устройству парковочных карманов будут продолжаться и их количество в столице будет постепенно расти.
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 Теги: Киев, парковка

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Сегодня, 15:57 » Автор: Анна Мартынова
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