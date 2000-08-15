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Раздел: Общество  
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Названы худшие школы Киева по итогам ВНО

Названы худшие школы Киева по итогам ВНОРезультаты не впечатляющие.

Стал известен список школ Киева, выпускники которых набрали меньше всего баллов по результатам ВНО-2018. Антирейтинг составлен на основании данных Украинского центра оценивания качества образования, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Для оценки учитывалась статистика ВНО по предметам, которые сдавали чаще всего: украинский язык и литература, математика, история Украины, английский и география.

В антирейтинг попало немало спецшкол. Причем выпускники спецшколы с углубленным изучением украинского языка умудрились набрать меньше всего баллов именно по украинскому языку и литературе.

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При составлении рейтинга учитывался не только процент участников, не сдавших ВНО, но и количество школьников, сдававших тесты в каждой школе. Все же есть разница, когда не сдали ВНО 5 учеников из 25, или 20 из 50. Также при равном проценте не сдавших, выше по списку оказалась школа, в которой указанный тест сдавали больше учеников. В антирейтинг включены только школы – ПТУ, техникумы, колледжи в расчет не брались.

Названы худшие школы Киева по итогам ВНО
Названы худшие школы Киева по итогам ВНО
Названы худшие школы Киева по итогам ВНО
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 Теги: Киев, ВНО

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Сегодня, 15:00 » Автор: Анна Мартынова
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