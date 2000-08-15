Раздел: Общество
Названы худшие школы Киева по итогам ВНО
Результаты не впечатляющие.
Стал известен список школ Киева, выпускники которых набрали меньше всего баллов по результатам ВНО-2018. Антирейтинг составлен на основании данных Украинского центра оценивания качества образования, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Для оценки учитывалась статистика ВНО по предметам, которые сдавали чаще всего: украинский язык и литература, математика, история Украины, английский и география.
В антирейтинг попало немало спецшкол. Причем выпускники спецшколы с углубленным изучением украинского языка умудрились набрать меньше всего баллов именно по украинскому языку и литературе.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
При составлении рейтинга учитывался не только процент участников, не сдавших ВНО, но и количество школьников, сдававших тесты в каждой школе. Все же есть разница, когда не сдали ВНО 5 учеников из 25, или 20 из 50. Также при равном проценте не сдавших, выше по списку оказалась школа, в которой указанный тест сдавали больше учеников. В антирейтинг включены только школы – ПТУ, техникумы, колледжи в расчет не брались.
Стал известен список школ Киева, выпускники которых набрали меньше всего баллов по результатам ВНО-2018. Антирейтинг составлен на основании данных Украинского центра оценивания качества образования, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Для оценки учитывалась статистика ВНО по предметам, которые сдавали чаще всего: украинский язык и литература, математика, история Украины, английский и география.
В антирейтинг попало немало спецшкол. Причем выпускники спецшколы с углубленным изучением украинского языка умудрились набрать меньше всего баллов именно по украинскому языку и литературе.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
При составлении рейтинга учитывался не только процент участников, не сдавших ВНО, но и количество школьников, сдававших тесты в каждой школе. Все же есть разница, когда не сдали ВНО 5 учеников из 25, или 20 из 50. Также при равном проценте не сдавших, выше по списку оказалась школа, в которой указанный тест сдавали больше учеников. В антирейтинг включены только школы – ПТУ, техникумы, колледжи в расчет не брались.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
51
0
Также советуем посмотреть
- 19 серпня 1991 року: було страшно і весело
- Поклонницы Путина насмешили очередным посланием американцам
- Объединенные силы объяснили свое продвижение в "серой зоне" Донбасса
- Порошенко може накласти вето на валютну стабільність
- Путін на весіллі: європейці змінюють тактику
- В России устроили народные гуляния из-за укладки асфальта
- О промполитике и метафизике
- Фотка вальяжного кота-толстяка стала «вирусной»
- Нашу партію увесь час з кимось «женять»
- Производители туалетной бумаги подсказали россиянам "рецепт" экономии
- Российская власть вычеркнула детей из своего сознания
- Запертый в автомобиле хомяк знатно проучил хозяйку
- ВСУ провели испытания авиаракет "Оскол"
- Українці здатні до самоорганізації на загальнодержавному рівні
- Золушка уже не та: Захарова насмешила нелепым сравнением
- Тиждень несподіваного пожвавлення
- Сутки в ООС: 23 обстрела, двое раненых
- Забавные объявления от соседей с отличным чувством юмора
- В Украине нашли место для создания пантеона героев
- В Украине хотят легализировать перевозки на границу с Крымом
- Эти фотки заставят улыбнуться даже пессимистов
- Проблемы современных людей в прикольных комиксах
- В Хорватии с курьезом открыли почетное консульство Украины
- Потешные собаки, которые не годятся для охраны дома
- Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
- Меркель проинформировала Порошенко о переговорах с Путиным
- Максимум позитива: отличные анекдоты на вечер понедельника
- В Сети посмеялись над постановочной встречей Путина с подростками
- Путина на свадьбе главы МИД Австрии высмеяли меткой карикатурой
- Коли народ стає розумним
Оставьте свой комментарий