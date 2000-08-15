Раздел: Общество
В Киеве художница оригинально украсила лавочки в парке «Совки»
Работы Яны Хачикян.
Столичная художница Яна Хачикян создает миниатюрные иллюстрации на скамейках в парке “Совки”. В ее планах разрисовать скамейки в парках Потапова и "Юность", передает Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua.
Уже завершен проект - птички, пчелы и панды в парке Совки, которыми она разрисовала местные лавки.
Представляя свой проект в сообществе Борщаговка в Facebook, она подчеркнула, что для раскрашивания городских объектов - надо получить разрешение администрации.
Читайте также: Киевлян предупредили о грозах и возможном потопе
“Я смотрю, что кто-то вдохновился и собрался с детьми разрисовывать скамейки и т.д. и т.п., поэтому хочу добавить, что я получала разрешение администрации на роспись скамеек. Первую птичку я рисовала без всяких согласований - и сразу же имела дело с полицией. После чего - написала обращение в администрацию и получила от них письменное согласие на эту свою живопись”, - объяснила Хачикян.
Столичная художница Яна Хачикян создает миниатюрные иллюстрации на скамейках в парке “Совки”. В ее планах разрисовать скамейки в парках Потапова и "Юность", передает Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua.
Уже завершен проект - птички, пчелы и панды в парке Совки, которыми она разрисовала местные лавки.
Представляя свой проект в сообществе Борщаговка в Facebook, она подчеркнула, что для раскрашивания городских объектов - надо получить разрешение администрации.
Читайте также: Киевлян предупредили о грозах и возможном потопе
“Я смотрю, что кто-то вдохновился и собрался с детьми разрисовывать скамейки и т.д. и т.п., поэтому хочу добавить, что я получала разрешение администрации на роспись скамеек. Первую птичку я рисовала без всяких согласований - и сразу же имела дело с полицией. После чего - написала обращение в администрацию и получила от них письменное согласие на эту свою живопись”, - объяснила Хачикян.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
31
0
Также советуем посмотреть
- Убийство Бабченко: подозреваемый сознался в содеянном - СМИ
- Чому зараз не можна виганяти Гройсмана
- Маразм крепчает: российский депутат предложил одеть школьников в форму Красной
- Елизавета II стала героиней забавных мемов
- "Исчерпал себя": формат переговоров по Донбассу могут изменить - СМИ
- Мир разучился называть вещи своими именами
- В НАБУ назвали число взяточников, скрывающихся за границей
- Російська «атомна бомба» і український шоубіз
- Путин украсил "изделия №2", выпущенные к годовщине войны с Грузией
- 19-20 августа 1991 года: как это было
- 19 серпня 1991 року: було страшно і весело
- Поклонницы Путина насмешили очередным посланием американцам
- Объединенные силы объяснили свое продвижение в "серой зоне" Донбасса
- Порошенко може накласти вето на валютну стабільність
- Путін на весіллі: європейці змінюють тактику
- В России устроили народные гуляния из-за укладки асфальта
- О промполитике и метафизике
- Фотка вальяжного кота-толстяка стала «вирусной»
- Нашу партію увесь час з кимось «женять»
- Производители туалетной бумаги подсказали россиянам "рецепт" экономии
- Российская власть вычеркнула детей из своего сознания
- Запертый в автомобиле хомяк знатно проучил хозяйку
- ВСУ провели испытания авиаракет "Оскол"
- Українці здатні до самоорганізації на загальнодержавному рівні
- Золушка уже не та: Захарова насмешила нелепым сравнением
- Тиждень несподіваного пожвавлення
- Сутки в ООС: 23 обстрела, двое раненых
- Забавные объявления от соседей с отличным чувством юмора
- В Украине нашли место для создания пантеона героев
- В Украине хотят легализировать перевозки на границу с Крымом
Оставьте свой комментарий