» » В Киеве художница оригинально украсила лавочки в парке «Совки»
Раздел: Общество  
0

В Киеве художница оригинально украсила лавочки в парке «Совки»

В Киеве художница оригинально украсила лавочки в парке «Совки»Работы Яны Хачикян.

Столичная художница Яна Хачикян создает миниатюрные иллюстрации на скамейках в парке “Совки”. В ее планах разрисовать скамейки в парках Потапова и "Юность", передает Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua.

Уже завершен проект - птички, пчелы и панды в парке Совки, которыми она разрисовала местные лавки.

Представляя свой проект в сообществе Борщаговка в Facebook, она подчеркнула, что для раскрашивания городских объектов - надо получить разрешение администрации.

Читайте также: Киевлян предупредили о грозах и возможном потопе

“Я смотрю, что кто-то вдохновился и собрался с детьми разрисовывать скамейки и т.д. и т.п., поэтому хочу добавить, что я получала разрешение администрации на роспись скамеек. Первую птичку я рисовала без всяких согласований - и сразу же имела дело с полицией. После чего - написала обращение в администрацию и получила от них письменное согласие на эту свою живопись”, - объяснила Хачикян.

В Киеве художница оригинально украсила лавочки в парке «Совки»
В Киеве художница оригинально украсила лавочки в парке «Совки»
В Киеве художница оригинально украсила лавочки в парке «Совки»
В Киеве художница оригинально украсила лавочки в парке «Совки»
В Киеве художница оригинально украсила лавочки в парке «Совки»
В Киеве художница оригинально украсила лавочки в парке «Совки»
В Киеве художница оригинально украсила лавочки в парке «Совки»
В Киеве художница оригинально украсила лавочки в парке «Совки»
В Киеве художница оригинально украсила лавочки в парке «Совки»
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, художница

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:06 » Автор: Анна Мартынова
     31
     0

Похожие новости по теме

Киевлян предупредили о грозах и возможном потопе Киевлян предупредили о грозах и возможном потопе

Киевлянам напомнили о правилах безопасности.

В Киеве закончили реконструкцию парка «Отрадный» В Киеве закончили реконструкцию парка «Отрадный»

Кличко рассказал, что изменилось в парке.

В Киеве начался капремонт парка «Совки» В Киеве начался капремонт парка «Совки»

На ремонт потратят 26,7 млн гривен.

В киевском парке появится необычная лавочка В киевском парке появится необычная лавочка

Высота лавочки составляет 2,5 метра.

В Киеве капитально отремонтируют парк «Совки» В Киеве капитально отремонтируют парк «Совки»

Парк «Совки» вошел в ТОП-10 парков города.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх