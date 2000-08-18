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Раздел: Общество  
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На улице Грушевского в Киеве обустроили «островок безопасности»

На улице Грушевского в Киеве обустроили «островок безопасности» Теперь стало безопаснее.

В Киеве на ул. Михаила Грушевского завершены работы по обустройству островка безопасности для пешеходов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«Теперь пешеходы могут комфортно пересекать проезжую часть, осуществив, в случае необходимости, безопасную остановку на островке безопасности», - говорится в сообщении.

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Кроме того, дорожники позаботились и о слабовидящих. На подходах к переходу устроено тактильную плитку для лучшего их ориентирования в городской среде и недопущения случайного выхода на проезжую часть.
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 Теги: Киев, Грушевского

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Сегодня, 16:56 » Автор: Анна Мартынова
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