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Раздел: Общество  
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Синоптики рассказали, каким будет начало осени

Синоптики рассказали, каким будет начало осениПока что будет жарко.

Украинцам следует готовиться к постепенным похолоданиям в начале осени, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Среднесуточная температура в течение нескольких следующих недель начнет снижаться до +15 градусов тепла.

При этом отмечается, что остаток лета обещает быть жарким и грозовым в отдельных районах. На западе Украины прогнозируют с 28 августа и до середины недели мощные ливни. Со среды, 29 августа, эти грозы отступят со Львовщины, Закарпатья и Волыни и продвинутся чуть ближе к северным и центральным областям.

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Температура воздуха распределится соответственно: в дождевых западных регионах будет от 20 до 25 градусов тепла. На севере, в частности, в Киевской, Черниговской и Сумской областях в ближайшие несколько дней будет держаться +28 градусов. Впоследствии жара спадет.
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 Теги: погода, осень

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Сегодня, 09:14 » Автор: Анна Мартынова
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