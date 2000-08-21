Раздел: Общество
Синоптики рассказали, каким будет начало осени
Пока что будет жарко.
Украинцам следует готовиться к постепенным похолоданиям в начале осени, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Среднесуточная температура в течение нескольких следующих недель начнет снижаться до +15 градусов тепла.
При этом отмечается, что остаток лета обещает быть жарким и грозовым в отдельных районах. На западе Украины прогнозируют с 28 августа и до середины недели мощные ливни. Со среды, 29 августа, эти грозы отступят со Львовщины, Закарпатья и Волыни и продвинутся чуть ближе к северным и центральным областям.
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Температура воздуха распределится соответственно: в дождевых западных регионах будет от 20 до 25 градусов тепла. На севере, в частности, в Киевской, Черниговской и Сумской областях в ближайшие несколько дней будет держаться +28 градусов. Впоследствии жара спадет.
Украинцам следует готовиться к постепенным похолоданиям в начале осени, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Среднесуточная температура в течение нескольких следующих недель начнет снижаться до +15 градусов тепла.
При этом отмечается, что остаток лета обещает быть жарким и грозовым в отдельных районах. На западе Украины прогнозируют с 28 августа и до середины недели мощные ливни. Со среды, 29 августа, эти грозы отступят со Львовщины, Закарпатья и Волыни и продвинутся чуть ближе к северным и центральным областям.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
Температура воздуха распределится соответственно: в дождевых западных регионах будет от 20 до 25 градусов тепла. На севере, в частности, в Киевской, Черниговской и Сумской областях в ближайшие несколько дней будет держаться +28 градусов. Впоследствии жара спадет.
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