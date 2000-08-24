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Раздел: Общество  
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В Киеве «герой парковки» остановил движение трамваев

В Киеве «герой парковки» остановил движение трамваевАвто оставили возле трамвайных путей.

В Киеве очередной герой парковки заблокировал движение трамваев, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ictv.ua.

Водитель Skoda криво поставил свое авто на Дмитриевской и тем самым перекрыл движение.

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– Подумаешь, 6 трамваев стоит, – говорится в сообщении.
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 Теги: Киев, герой парковки

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Сегодня, 18:28 » Автор: Анна Мартынова
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