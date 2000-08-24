» » На ВДНХ киевляне смогут посмотреть на «динозавров»
Раздел: Общество  
0

На ВДНХ киевляне смогут посмотреть на «динозавров»

На ВДНХ киевляне смогут посмотреть на «динозавров»Будет представлено 24 экспоната.

Всемирно известная выставка-репродукция доисторических существ откроется в Киеве на территории Экспоцентра уже 2 сентября, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«Прошло 235 000 000 лет и эти рептилии снова вернулись на Землю. 24 экспоната выполнены в реальном размере и соответствующем своему виду окраске, издают звуки и двигаются», - говорится в сообщении.

Отмечается, что выставка была создана при участии Felix de Azara Paleontologists Foundation и Maimonides University, а ее куратором стал знаменитый палеонтолог, доктор естественных наук Аргентины Себастьян Апестегуя.

Экспозиция объехала половину мира, побывав в Южной Америке, Голландии, Италии, Греции, Грузии, Сингапуре, на Кипре и в других странах, где собрала около миллиона зрителей.

Теперь же на ВДНХ можно не только воочию увидеть оживших доисторических рептилий, но и узнать много интересных подробностей из их жизни - каждый экспонат имеет подробное описание.

Читайте также: В Киеве «герой парковки» остановил троллейбусы

Для первых 100 посетителей в день открытия будет действовать специальная цена.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, ВДНХ

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:04 » Автор: Анна Мартынова
     266
     0

Похожие новости по теме

В Киеве ко Дню независимости откроется выставка В Киеве ко Дню независимости откроется выставка

Мероприятие продлится до 26 августа.

В Киеве на Печерске откроется выставка пионов В Киеве на Печерске откроется выставка пионов

В экспозиции будут представлены яркие и редкие сорта пионов

В Киеве «герой парковки» остановил трамваи В Киеве «герой парковки» остановил трамваи

Происшествие произошло на Лукьяновке.

В Киеве состоится масштабная выставка тюльпанов В Киеве состоится масштабная выставка тюльпанов

Посетителей мероприятия ждет много развлечений

В Киеве открылась выставка уникальных декоративных птиц В Киеве открылась выставка уникальных декоративных птиц

На выставке можно будет приобрести домашних любимцев

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх