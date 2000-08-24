Раздел: Общество
На ВДНХ киевляне смогут посмотреть на «динозавров»
Будет представлено 24 экспоната.
Всемирно известная выставка-репродукция доисторических существ откроется в Киеве на территории Экспоцентра уже 2 сентября, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Прошло 235 000 000 лет и эти рептилии снова вернулись на Землю. 24 экспоната выполнены в реальном размере и соответствующем своему виду окраске, издают звуки и двигаются», - говорится в сообщении.
Отмечается, что выставка была создана при участии Felix de Azara Paleontologists Foundation и Maimonides University, а ее куратором стал знаменитый палеонтолог, доктор естественных наук Аргентины Себастьян Апестегуя.
Экспозиция объехала половину мира, побывав в Южной Америке, Голландии, Италии, Греции, Грузии, Сингапуре, на Кипре и в других странах, где собрала около миллиона зрителей.
Теперь же на ВДНХ можно не только воочию увидеть оживших доисторических рептилий, но и узнать много интересных подробностей из их жизни - каждый экспонат имеет подробное описание.
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Для первых 100 посетителей в день открытия будет действовать специальная цена.
Всемирно известная выставка-репродукция доисторических существ откроется в Киеве на территории Экспоцентра уже 2 сентября, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Прошло 235 000 000 лет и эти рептилии снова вернулись на Землю. 24 экспоната выполнены в реальном размере и соответствующем своему виду окраске, издают звуки и двигаются», - говорится в сообщении.
Отмечается, что выставка была создана при участии Felix de Azara Paleontologists Foundation и Maimonides University, а ее куратором стал знаменитый палеонтолог, доктор естественных наук Аргентины Себастьян Апестегуя.
Экспозиция объехала половину мира, побывав в Южной Америке, Голландии, Италии, Греции, Грузии, Сингапуре, на Кипре и в других странах, где собрала около миллиона зрителей.
Теперь же на ВДНХ можно не только воочию увидеть оживших доисторических рептилий, но и узнать много интересных подробностей из их жизни - каждый экспонат имеет подробное описание.
Читайте также: В Киеве «герой парковки» остановил троллейбусы
Для первых 100 посетителей в день открытия будет действовать специальная цена.
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