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Раздел: Общество  
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В «Борисполе» хасидов будет обслуживать отдельный терминал

В «Борисполе» хасидов будет обслуживать отдельный терминалПаломников ждут 5 сентября.

Специально для приема паломников-хасидов, которые прилетают в Украину на празднование Рош Ха-Шана в Умани, будет открыт терминал "B" аэропорта "Борисполь", передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"Ожидается, что старт прилета паломников начнется 5 сентября. Специально для них будет открыт терминал "B", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ежегодно в Умани проходит паломничество евреев, которые являются последователями Брацлавского хасидизма (одно из течений в хасидской иудаизме) и хасидизма, на могилу их духовного лидера - цадика Нахмана.

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В этом году Еврейский Новый год состоится в ночь с 9 по 11 сентября.
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 Теги: Борисполь, хасиды

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Сегодня, 12:41 » Автор: Анна Мартынова
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