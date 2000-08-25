Раздел: Общество
В Киеве пройдут бесплатные кинопоказы
Обнародовано расписание кинопоказов.
Фильмы будут крутить в разных парках города: Национальном ботаническом саду им. Гришко, парке НАУ, парке КПИ и Киевском ботаническом саду им. Фомина. Гостей ждут удобные места для просмотра, большой экран, приятная атмосфера и горячие кофейные напитки. Все фильмы будут демонстрировать на украинском языке, - передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Расписание кинопоказов:
2 сентября, начало в 20:00, Национальный ботанический сад им. Гришко, лента "Полтора шпиона".
Дуэйн Джонсон и Кевин Харт в отвязной шпионской комедии. Двое бывших одноклассников оказываются в эпицентре заговора, связанного с передачей военных тайн. Один из них - стабильный лузер, другой - звезда в прошлом. Пока они выясняли во что вляпались, отступать стало поздно, поэтому дримтим отправляется выполнять новые обязанности!
8 сентября, начало в 20:00, парк НАУ, фильм "Здравствуй, папа, Новый год!"
Отчаянная комедия о захватывающее противостояние двух пап за любовь детей. А в такой борьбе, как известно, все средства хороши.
15 сентября, начало в 20:00, Киевский ботанический сад им. Фомина, лента "Чудо-женщина"
Фильм "Чудо-женщина" - очередная история вселенной DC Comics. Исполнительницей главной роли Дианы стала Гадот, известная по ролям в фильмах "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и по франшизе "Форсаж".
22 сентября, начало в 20:00, парк КПИ, фильм "Агент Джонни Инглиш"
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
"Агент Джонни Инглиш" - культовая британская кинокомедия 2003 года, пародирует фильмы про шпионов-суперагентов, в первую очередь о Джеймсе Бонде. В главных ролях снялись Роуэн Аткинсон и Джон Малкович. Это история наиболее некомпетентного и недалекого британского дипломата ошибочно принимают за знаменитого и опасного шпиона Джонни Инглиша.
Фильмы будут крутить в разных парках города: Национальном ботаническом саду им. Гришко, парке НАУ, парке КПИ и Киевском ботаническом саду им. Фомина. Гостей ждут удобные места для просмотра, большой экран, приятная атмосфера и горячие кофейные напитки. Все фильмы будут демонстрировать на украинском языке, - передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Расписание кинопоказов:
2 сентября, начало в 20:00, Национальный ботанический сад им. Гришко, лента "Полтора шпиона".
Дуэйн Джонсон и Кевин Харт в отвязной шпионской комедии. Двое бывших одноклассников оказываются в эпицентре заговора, связанного с передачей военных тайн. Один из них - стабильный лузер, другой - звезда в прошлом. Пока они выясняли во что вляпались, отступать стало поздно, поэтому дримтим отправляется выполнять новые обязанности!
8 сентября, начало в 20:00, парк НАУ, фильм "Здравствуй, папа, Новый год!"
Отчаянная комедия о захватывающее противостояние двух пап за любовь детей. А в такой борьбе, как известно, все средства хороши.
15 сентября, начало в 20:00, Киевский ботанический сад им. Фомина, лента "Чудо-женщина"
Фильм "Чудо-женщина" - очередная история вселенной DC Comics. Исполнительницей главной роли Дианы стала Гадот, известная по ролям в фильмах "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и по франшизе "Форсаж".
22 сентября, начало в 20:00, парк КПИ, фильм "Агент Джонни Инглиш"
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
"Агент Джонни Инглиш" - культовая британская кинокомедия 2003 года, пародирует фильмы про шпионов-суперагентов, в первую очередь о Джеймсе Бонде. В главных ролях снялись Роуэн Аткинсон и Джон Малкович. Это история наиболее некомпетентного и недалекого британского дипломата ошибочно принимают за знаменитого и опасного шпиона Джонни Инглиша.
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