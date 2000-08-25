Раздел: Общество
Стало известно, когда в Киеве появится горячая вода
По прогнозам эксперта, горячая вода может появиться в Киеве только с началом отопительного сезона.
В Киеве горячая вода появится только с началом отопительного сезона. Об этом в комментарии ГолосUA сообщил эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
«Появится ли у киевлян в сентябре горячая вода сказать сложно, потому что из КГГА идут очень разные сигналы. Мэр Кличко говорит о том, что до 15 сентября будет горячая вода. Его заместитель Пантелеев говорит, что это только начало урегулирования конфликта между НАК «Нафтогазом» и «Киевэнерго» и абсолютно непонятно, когда горячая вода начнет поступать в квартиры киевлян. Сомневаюсь, что это будет 15 сентября. Кроме того, не совсем понятно, куда пойдет выделение правительственных средств на погашение разницы в тарифах. То есть какая часть из тех долгов, которые озвучиваются, будет погашаться за счет денег Кабмина. Во-вторых, НАК «Нафтогаз» опять в выигрыше. На сегодняшний день, складывается ситуация, когда все в стране должны «Нафтогазу». В частности, коммунальные предприятия энергетики и областные газораспределяющие компании. В итоге правительство было вынуждено вмешаться в ситуацию, так как это Киев. Остается вопрос, что делать другим городам. Откуда им брать субвенции, чтобы рассчитаться с «Нафтогазом». Проблема отсутствия горячей воды носит повсеместный характер, и требует системного подхода. Поэтому обещать киевлянам 15 сентября горячую воду я бы не спешил», - рассказал В. Землянский.
По прогнозам эксперта, горячая вода может появиться в Киеве только с началом отопительного сезона.
«С отопительным сезоном она и появится. От 15 сентября до начала отопительного сезона останется две –три недели», - резюмировал В. Земдянский.
Напомним, 29 августа, Кабинет Министров Украины на своем заседании дал поручение Министерству финансов выделить киевским властям целевую субвенцию в размере 729 миллионов гривен. Это позволит "Киевтеплоэнерго" подписать договор на поставки газа с "Нафтогазом".
Читайте также: Киевлянам сообщили, когда в кранах появится горячая вода
Отмечается, что субвенция необходима для сбалансирования дебиторской и кредиторской задолженности новосозданного коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", которое стало правопреемником долгов "Киевэнерго".
В Киеве горячая вода появится только с началом отопительного сезона. Об этом в комментарии ГолосUA сообщил эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
«Появится ли у киевлян в сентябре горячая вода сказать сложно, потому что из КГГА идут очень разные сигналы. Мэр Кличко говорит о том, что до 15 сентября будет горячая вода. Его заместитель Пантелеев говорит, что это только начало урегулирования конфликта между НАК «Нафтогазом» и «Киевэнерго» и абсолютно непонятно, когда горячая вода начнет поступать в квартиры киевлян. Сомневаюсь, что это будет 15 сентября. Кроме того, не совсем понятно, куда пойдет выделение правительственных средств на погашение разницы в тарифах. То есть какая часть из тех долгов, которые озвучиваются, будет погашаться за счет денег Кабмина. Во-вторых, НАК «Нафтогаз» опять в выигрыше. На сегодняшний день, складывается ситуация, когда все в стране должны «Нафтогазу». В частности, коммунальные предприятия энергетики и областные газораспределяющие компании. В итоге правительство было вынуждено вмешаться в ситуацию, так как это Киев. Остается вопрос, что делать другим городам. Откуда им брать субвенции, чтобы рассчитаться с «Нафтогазом». Проблема отсутствия горячей воды носит повсеместный характер, и требует системного подхода. Поэтому обещать киевлянам 15 сентября горячую воду я бы не спешил», - рассказал В. Землянский.
По прогнозам эксперта, горячая вода может появиться в Киеве только с началом отопительного сезона.
«С отопительным сезоном она и появится. От 15 сентября до начала отопительного сезона останется две –три недели», - резюмировал В. Земдянский.
Напомним, 29 августа, Кабинет Министров Украины на своем заседании дал поручение Министерству финансов выделить киевским властям целевую субвенцию в размере 729 миллионов гривен. Это позволит "Киевтеплоэнерго" подписать договор на поставки газа с "Нафтогазом".
Читайте также: Киевлянам сообщили, когда в кранах появится горячая вода
Отмечается, что субвенция необходима для сбалансирования дебиторской и кредиторской задолженности новосозданного коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", которое стало правопреемником долгов "Киевэнерго".
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