В Украине пока что не отключат аналоговое телевидение

Плановый переход на "цифру" запретил суд.



Аналоговое телевидение завтра, 1 сентября, таки не выключат. Это подтвердили в Концерне РРТ, пишет



Причина - судебный иск. Говорят, получили на руки решение Сарненского районного суда Ровенской области. Одна из жительниц города требует у государства обеспечить право на получение информации через аналоговое телевидение. Утверждает, Украина не обеспечила надлежащее покрытие цифровым ТВ, не обеспечила социально незащищенных тюнерами. Как результат - часть украинцев может остаться без сигнала вообще. А это - нарушение закона "Об информации" и Конституции.



В концерне говорят, хоть и готовились к отключению, но будут исполнять судебное решение. Ведь оно является приоритетным. О ситуации уже сообщили в Национальный совет и Госспецсвязь.



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Впрочем некоторые из областей уже успели убедиться, что такое быть без украинского телевидения. На Николаевщине в нескольких населенных пунктах исчезло и аналоговые, и даже цифровые каналы. И такая ситуация может повториться и в других городах. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Аналоговое телевидение завтра, 1 сентября, таки не выключат. Это подтвердили в Концерне РРТ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН Причина - судебный иск. Говорят, получили на руки решение Сарненского районного суда Ровенской области. Одна из жительниц города требует у государства обеспечить право на получение информации через аналоговое телевидение. Утверждает, Украина не обеспечила надлежащее покрытие цифровым ТВ, не обеспечила социально незащищенных тюнерами. Как результат - часть украинцев может остаться без сигнала вообще. А это - нарушение закона "Об информации" и Конституции.В концерне говорят, хоть и готовились к отключению, но будут исполнять судебное решение. Ведь оно является приоритетным. О ситуации уже сообщили в Национальный совет и Госспецсвязь.Впрочем некоторые из областей уже успели убедиться, что такое быть без украинского телевидения. На Николаевщине в нескольких населенных пунктах исчезло и аналоговые, и даже цифровые каналы. И такая ситуация может повториться и в других городах.



