» » В Украине пока что не отключат аналоговое телевидение
Раздел: Общество  
0

В Украине пока что не отключат аналоговое телевидение

В Украине пока что не отключат аналоговое телевидениеПлановый переход на "цифру" запретил суд.

Аналоговое телевидение завтра, 1 сентября, таки не выключат. Это подтвердили в Концерне РРТ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН

Причина - судебный иск. Говорят, получили на руки решение Сарненского районного суда Ровенской области. Одна из жительниц города требует у государства обеспечить право на получение информации через аналоговое телевидение. Утверждает, Украина не обеспечила надлежащее покрытие цифровым ТВ, не обеспечила социально незащищенных тюнерами. Как результат - часть украинцев может остаться без сигнала вообще. А это - нарушение закона "Об информации" и Конституции.

В концерне говорят, хоть и готовились к отключению, но будут исполнять судебное решение. Ведь оно является приоритетным. О ситуации уже сообщили в Национальный совет и Госспецсвязь.

Читайте также: В Украине пока не будут отключать аналоговое телевидение

Впрочем некоторые из областей уже успели убедиться, что такое быть без украинского телевидения. На Николаевщине в нескольких населенных пунктах исчезло и аналоговые, и даже цифровые каналы. И такая ситуация может повториться и в других городах.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: телевидение, аналоговое телевидение

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:16 » Автор: Татьяна Ларина
     839
     0

Похожие новости по теме

В Украине начали отключать аналоговое телевидение В Украине начали отключать аналоговое телевидение

Решение по отключению неоднократно переносилось.

Киевлянам напомнили о переходе на цифровое телевещание Киевлянам напомнили о переходе на цифровое телевещание

Остальные регионы Украины перейдут до 31 августа.

Российские заблокированные каналы заменит корейское телевидение Российские заблокированные каналы заменит корейское телевидение

В Нацсовете уверены, что корейские телепрограммы понравятся украинскому зрителю.

В Украине пока не будут отключать аналоговое телевидение В Украине пока не будут отключать аналоговое телевидение

Аналоговый телесигнал не будет автоматически отключен 17 июня.

24 марта в Украине отключают цифровое телевидение 24 марта в Украине отключают цифровое телевидение

Украина должна отключить аналоговое телевидение и полностью перейти на цифровое до июня 2015 года.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх