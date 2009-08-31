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Раздел: Общество  
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В Киеве из-за велогонки перекрыли Крещатик

В Киеве из-за велогонки перекрыли КрещатикУлицу перекрыли рано утром.

С самого утра 2 сентября в Киеве перекрыли улицу Крещатик. Это связано с проведением велопробега «Велосотка», передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Ранее заявлялось, что проезжую часть перекроют в полночь, однако это произошло около 05:00.

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На время проведения мероприятия движение транспорта от Майдана Независимости до Бессарабской площади будет закрыто до 12:30. Выезд участников велопробега будет осуществляться через улицу Бассейная. Кроме этого коммунальщики приводили в порядок улицу и готовились принимать спортсменов. Как выглядел перекрытый Крещатик ранним утром смотрите в нашем репортаже.

В Киеве из-за велогонки перекрыли Крещатик
В Киеве из-за велогонки перекрыли Крещатик
В Киеве из-за велогонки перекрыли Крещатик
В Киеве из-за велогонки перекрыли Крещатик
В Киеве из-за велогонки перекрыли Крещатик
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 Теги: Киев, Крещатик

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Сегодня, 09:14 » Автор: Анна Мартынова
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