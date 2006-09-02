На киевском вокзале временно отключат эскалаторы

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В киевском метрополитене в июле между станциями «Площадь Льва Толстого» и «Дворец спорта» на пересадочном узле начинается ремонт эскалаторов - капитальный. Ремонт эскалаторов под номерами 3 и 4 проводиться будет, начиная со 2 июля, поочередно. Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» пока не сообщает, когда завершаться