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Раздел: Общество  
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На киевском вокзале временно отключат эскалаторы

На киевском вокзале временно отключат эскалаторыБудут проводить ремонтные работы.

"Укрзализныця" намерена провести профилактический ремонт эскалаторов в вестибюле Центрального железнодорожного вокзала Киева. По этой причине не будет работать сутки эскалатор на подъем и сутки - на спуск, передает Хроника.инфо со ссылкой наЦТС.

В частности, 3 сентября в 11:00 будет приостановлена ​​работа эскалатора, работающего на спуск. Эскалатор на подъем работать будет.

А 4 сентября в 9:00 будет приостановлен на сутки второй эскалатор, работающий на подъем. Работу эскалатора на спуск обещают возобновить.

На обоих подъемниках железнодорожники планируют заменить подшипники на обводных колесах.

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Напомним, что в апреле текущего года был объявлен тендер на покупку двух эскалаторов, которые планировалось установить в вестибюле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Ожидаемая стоимость закупки составляла 13,86 млн грн. В "Укрзализныце" информировали о планах получить новые подъемники в третьем квартале текущего года, но из-за блокирования "Инструментальным заводом" торгов сроки доставки и монтажа новых эскалаторов сдвинулись - 21 июня АМКУ обязал филиал УЗ "Пассажирская компания" признать недействительными открытые торги на закупку эскалаторов.
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 Теги: Киев, вокзал

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Сегодня, 10:31 » Автор: Анна Мартынова
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