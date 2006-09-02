Раздел: Общество
На киевском вокзале временно отключат эскалаторы
Будут проводить ремонтные работы.
"Укрзализныця" намерена провести профилактический ремонт эскалаторов в вестибюле Центрального железнодорожного вокзала Киева. По этой причине не будет работать сутки эскалатор на подъем и сутки - на спуск, передает Хроника.инфо со ссылкой наЦТС.
В частности, 3 сентября в 11:00 будет приостановлена работа эскалатора, работающего на спуск. Эскалатор на подъем работать будет.
А 4 сентября в 9:00 будет приостановлен на сутки второй эскалатор, работающий на подъем. Работу эскалатора на спуск обещают возобновить.
На обоих подъемниках железнодорожники планируют заменить подшипники на обводных колесах.
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Напомним, что в апреле текущего года был объявлен тендер на покупку двух эскалаторов, которые планировалось установить в вестибюле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Ожидаемая стоимость закупки составляла 13,86 млн грн. В "Укрзализныце" информировали о планах получить новые подъемники в третьем квартале текущего года, но из-за блокирования "Инструментальным заводом" торгов сроки доставки и монтажа новых эскалаторов сдвинулись - 21 июня АМКУ обязал филиал УЗ "Пассажирская компания" признать недействительными открытые торги на закупку эскалаторов.
"Укрзализныця" намерена провести профилактический ремонт эскалаторов в вестибюле Центрального железнодорожного вокзала Киева. По этой причине не будет работать сутки эскалатор на подъем и сутки - на спуск, передает Хроника.инфо со ссылкой наЦТС.
В частности, 3 сентября в 11:00 будет приостановлена работа эскалатора, работающего на спуск. Эскалатор на подъем работать будет.
А 4 сентября в 9:00 будет приостановлен на сутки второй эскалатор, работающий на подъем. Работу эскалатора на спуск обещают возобновить.
На обоих подъемниках железнодорожники планируют заменить подшипники на обводных колесах.
Читайте также: Украинский фильм отметили на Венецианском фестивале
Напомним, что в апреле текущего года был объявлен тендер на покупку двух эскалаторов, которые планировалось установить в вестибюле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Ожидаемая стоимость закупки составляла 13,86 млн грн. В "Укрзализныце" информировали о планах получить новые подъемники в третьем квартале текущего года, но из-за блокирования "Инструментальным заводом" торгов сроки доставки и монтажа новых эскалаторов сдвинулись - 21 июня АМКУ обязал филиал УЗ "Пассажирская компания" признать недействительными открытые торги на закупку эскалаторов.
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