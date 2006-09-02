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Раздел: Общество  
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Киевляне начнут получать новые платежки

Киевляне начнут получать новые платежкиВ платежках появится новая строка.

Жители Киева с сентября 2018 года будут получать платежки с новой графой. В ней отдельно пропишут стоимость вывоза бытовых отходов, передает Хроника.инфо со ссылкой на sud.ua.

Данная услуга будет вычисляться в соответствии с количеством зарегистрированных жильцов в квартире. Власти предлагают жителям добровольно сообщить о количестве жильцов.

Зампредседателя КГГА Петр Пантелеев заявляет: «Это приведет к справедливому и правильному расчету объемов вывоза мусора. При несоответствии реально проживающих к зарегистрированным, может сложиться ситуация, когда мусор будет накапливаться».

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Как ожидается, в среднем за утилизацию мусора каждый киевлянин заплатит 20-25 гривен в месяц. Впрочем цена может быть изменена в зависимости от типа дома, а также наличия мусоропровода.

Киевляне начнут получать новые платежки
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 Теги: Киев, платежки

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Сегодня, 14:58 » Автор: Анна Мартынова
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